NEVREME U OVIM DELOVIMA SRBIJE, SUNCE PRŽI U OSTALIM: Vremenska prognoza za sredu, 28. avgust

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, na severu suvo, a u ostalim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, severnih pravaca, a temperature u rasponu od 15 do 34 stepena.

VREME U BEOGRADU

Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo, posle podne i uveče u pojedinim delovima grada moguć je kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, a maksimalna dnevna temperatura biće oko 33 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

29.08. Četvrtak: Promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti u oblastima južno od Save i Dunava očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.. Upozorenje: Tmax ≥ 32 °S, verovatnoća 90%. Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 90%.

30.08. Petak: U većem delu zemlje pretežno sunčano, dok se samo na jugu i istoku tek ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 29 do 34 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 °S, verovatnoća 90%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 70%.

31.08. Subota: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren sevreni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 °S, verovatnoća 70%.

PROGNOZA VREMENA ZA NAREDNIH PET DANA (OD 01.09. DO 05.09.2024.)

U nedelju i početkom naredne sedmice pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 34 °S, a od srede prolazno naoblačenje i manji pad temperature mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom.

