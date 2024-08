AGONIJA SRPSKE PORODICE NA PUTU KA GRČKOJ: Ostali bez pasoša na granici, zadržani više od 24 sata

PORODICA iz Srbije koja se uputila u Grčku na more prolazi već više od 24 sata kroz pravo vrzino kolo. Iz Severne Makedonije mogu put Srbije, ali ne i u Grčku, budući da su im, kako je muškarac iz naše zemlje, pasoše dali nekim drugim Srbima, te mogu samo nazad sa ličnom kartom.

Foto: Profimedia

Momčilo K, kako se zove muškarac, podelio je svoju muku sa ostalim sunarodnicima unutar Fejsbuk grupe "Grčka info" sa namerom da se možda jave i Srbi kojima su carinici iz Severne Makedonije na integrisanom graničnom prelazu Preševo - Tabanovce njihove pasoše, kako tvrdi, dali "nekim drugim Srbima".

Do toga je, kako je ispričao, došlo dok je on išao da izvadi novi zeleni karton. Po povratku u kola i dolasku na granični prelaz Tabanovce ponovo, započela je agonija koja traje više od 24 sata i kojoj očito (još uvek) nema kraja.

Kako su Srbi ostali bez pasoša u Severnoj Makedoniji?

- Da li je pokupio neko dva pasoša na Tabanovcima koje mu je dao makedonski granični policajac oko 4.15. da odnese na Bogorodicu. Znam da je neverovatna situacija. Posle ću da pišem detalje, sada je u interesu da nađemo vozilo sa našim pasošima.

Edit- Pasoša još nema na Bogorodici. Pa imam vremena da objasnim situaciju. Dok smo vadili zeleni karton na granici pasoši su ostali u kućici. Potrajalo je nekih 10 minuta. Kada smo se vratili pasoša nije bilo. Bio je isti policajac Ramo, ali je on otišao do vc-a, a zamenio ga kolega koji je naše pasoše mrtav ladan dao "nekim Srbima". - započeo je on svoju priču.

Agonija potrage traje već duže od jednog dana

Kako je rekao, zeleni karton su već izvadili u Srbiji, ali za vozilo koje im se pokvarilo u putu, te su morali da krenu sa drugim vozilom, usled čega su i stali da izvade zeleni karton.

Kada je došlo do neprijatne situacije, kako tvrdi, šef smene na graničnom prelazu u Severnoj Makedoniji im je rekao da će sve trajati sat vremena najviše, a da ako se pasoši ne pojave, savetovao im je da odu do ambasade. Opciju da se vrate kući imali su kao otvorenu, budući da su kod sebe imali lične karte sa kojima su mogli da pređu granicu između Srbije i Severne Makedonije.

U agoniji i želji da se sve brže reši, Momčilo je pokušao da dobije i snimke sa nadzorne kamere na Tabanovcima, koja im je potrebna da bi dobili potvrdu o gubitku pasoša. Međutim, usled pravila, to nije mogao da uradi, budući da je za takav korak, kako je napisao, potrebna reakcija viših instanca.

- Ovako mi je lakše nego da pišem postove. Pasoše nismo našli. Bili smo na Tabanovce i Preševo, kao kažu Makedonci da ne mogu oni da vrste kamere već samo viša instanca, evo čekamo u PS Kumanovo da prijavimo nestanak pasoša.

Part4- Nema pasoša još. Da ispišem dalje šta je bilo ovde, bolje tako, pošto svima da odgovorim ne stižem, iako sam se trudio.- napisao je on na kraju obraćanja.

Mislili da su pasoše zaboravili na granici, pa dali "nekim Srbima"

Budući da je sam događaj mnogima bio bizaran i veoma čudan, u komentarima se oglasilo nekoliko ljudi sa pitanjem kako je došlo do predaje ličnih dokumenata drugim licima. Ono čemu su se svi nadali i čemu se nadaju, jeste da će Srbi koji su uzeli njegova dokumenta, možda pročitati apel unutar grupe "Grčka info".

- Oni znaju da imaju višak, vratio im je njihove i dao naša dva da im se nađe. Kako ne razumete, umesto da ostavi pasoše na granici jer je pomislio da smo otišli bez njih on je dao njima da nam donesu do Bogorodice. Možda i nisu članovi grupe, a možda i jesu. Zvali su nas sa Tabanovaca, uzeli su naše podatke. Uzdamo se sad da će da vrate kamere, da sam napravio neko sr**e na prelazu, ja mislim da bi me našli u roku od sat vremena. A za njih nikakve podatke nema, to je prosto neverovatno koliko je neprofesionalno taj kolega reagovao, da ne upotrebim neki teži izraz. - napisao je Momčilo u vidu komentara.

