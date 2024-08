U NAREDNA DVA SATA STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM: Ovaj deo Srbije prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je u naredna dva sata u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji mestimično kratkotrajnu kišu ili pljusak s grmljavinom.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

RHMZ je ranije upozorio na početak toplotnog talasa u Srbiji i saopštio da će danas i sutra maksimalna temperatura iznositi od 31 do 35 stepeni Celzijusa, za vikend i u ponedeljak od 32 do 37 stepeni Celzijusa, a od narednog utorka će biti još toplije od 35 do 40 stepeni.

Foto: Printskrin/RHMZ

RHMZ je upozorio i na početak novog toplotnog talasa u Beogradu, gde će danas i sutra maksimalna temperatura iznositi oko 33 stepena Celzijusa, za vikend i u ponedeljak od 34 do 36 stepeni, a od narednog utorka - oko 38 stepeni.



BONUS VIDEO: MAGIČNA ETNA - Pogledajte spektakularnu erupciju