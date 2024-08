NAJTEŽA PROFESIJA, KOJA JE VEKOVIMA TEMELJ EKONOMSKE SNAGE: Srbija danas obeležava Dan rudara

ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži na teritoriji opštine Palilula, sutra od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama Pere Ćetkovića (od Marijane Gregoran do Stevana Dukića), Jelenka Mihajlovića (od Laze Stefanovića do Pere Ćetkovića), Garsija Lorke i Stevana Dukića (od Pere Ćetkovića do Marijane Gregoran) na Karaburmi.