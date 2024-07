GRAĐANI ĆE PUTEM SMS BITI UPOZORENI NA NEVREME: Sistem u planu od avgusta - evo kako će funkcionisati

V. D. pomoćnika ministra za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj Katarina Tomašević izjavila je danas da resorno ministarstvo, u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a i drugim partnerima, radi na uspostavljanju novog sistema za hitno upozoravanje javnosti, koji će uskoro putem SMS poruka obaveštavati građane o nadolazećim vremenskim nepogodama i nesrećama.

- Još kada smo uspostavili sistem 'Pronađi me', sistem za prijavu nestanka maloletnih lica... mi smo shvatili da taj kanal komunikacije može da bude izuzetno značajan za pružanje drugih važnih informacija našim građanima. Već tada smo počeli da komuniciramo sa Sektorom za vanredne situacije i sa njima smo zajedno napravili jedno projektno rešenje i ideju kako dalje da unapredimo sistem i da razvijemo neke dodatne funkcionalnosti - rekla je Tomaševićeva.

Objasnila je da softverska aplikacija za hitno upozoravanje građana na različite nepogode i nesreće treba da omogući brzu i efikasnu komunikaciju između Sektora za vanredne sitacije, Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), Srbijavoda i drugih partnera.

Sa druge strane, dodaje ona, kada se proceni da je nešto zaista bitno za puštanje u javnost, softver treba da omogući brzu komunikaciju između MUP-a i naših građana, putem SMS poruka, ali ovog puta na tačno određenoj lokaciji i putem radio i televizijskih stanica.

Tomašević je navela da razlika u odnosu na postojeći sistem "Pronađi me" i projekta na kojem se sada radi, a koji je najavljen za avgust, jeste u tome što se sada SMS poruke šalju na tačno određenu lokaciju.

- Kada dobijamo informaciju da treba pustiti neku poruku, koja naglašava i najavljuje neki važan događaj, kolege u MUP-u i ostali partneri obeležavaju geografsko područje koje treba da pogodi neko nevreme i onda naši telekomunikacijski operatori pripremaju svoju bazu i svoj softver na to, da ta SMS poruka dođe na tačno određeno područje - rekla je Tomašević.

Podsetila je da je bilo komentara da je sistemu "Pronađi me" trebalo mnogo vremena da pošalje poruke svim korisnicima i navela da je različitim telekomunikacijskim operatorima trebalo između 2 sata i 40 minuta i 3 i po sata.

- Tako da nema govora da je to trajalo mnogo duže, a s obzirom na to da se to slalo na preko 8 i po miliona adresa korisnika, nije ni moglo u tom smislu brže da se prenese. Ovaj SMS za hitno upozoravanje građana automatski podrazumeva jednu određenu teritoriju, reč je o manjoj grupi građana, manjem broju lica koji treba da dobiju SMS i za očekivati je da ta poruka ide brže. Ali da bi išla brže, izazov je u tome što sistem mora tehnički da se pripremi, da se tačno pošalje SMS poruka, geografski locira na određenoj adresi - rekla je Tomašević.

Ona je zahvalila telekomunikacionim operatorima i navela je da su oni, pored toga što besplatno šalju sve SMS poruke i obaveštenja, uložili znanje i vreme da svoj sadašnji sistem nadograde.

-Najavila je da Ministarstvo informisanja i telekomunikacija (MIT) planira uvođenje CBS sistema u 2025. godini i objašnjava da taj sistem može mnogo brže da dođe do velikog broja građana od SMS-a, nevezano za to da li je telefon u romingu ili ne.

- Hvata sve korisnike koji imaju mobilne aparate i koji su na mreži i ima vibrirajuću i zvučnu poruku, pa samim tim ne možete da ne primetite, zaista se svodi na hitno upozoravanje. Ali ima jednu manu, to je što je podržan samo od strane najboljih savremenih telefona. Dakle, ovi stari telefoni, koji najčešće koriste naši stariji sugrađani i socijalno ugrožene kategorije, ne bi mogli da prime CBS poruku. Zbog toga, MIT nastoji da razvije oba dela, da imamo hibridni model i SMS slanja i CBS slanja poruke - rekla je Tomaševićeva.

Najavila je da do 1. avgusta MIT izbacuje softversku aplikaciju za slanje SMS poruka na testiranje i dodaje da u zavisnosti od tog procesa testiranja zavisi kada će sistem biti aktiviran.

- Svakako smo blizu toga i možemo da obradujemo naše građane da će u skorijem periodu imati SMS, a CBS je planiran za 2025. godinu, jer zahteva i dodatna ulaganja, sredstva i izradu softverskih aplikacija. Ali u naredne dve godine imaćemo oba sistema - rekla je Tomaševićeva.

Ukazala je da se u svetu koristi i jedan i drugi model, ali da je vrlo mali broj zemalja koji koriste oba modela i najavila je da će Srbija biti jedna od par evropskih država koja će imati oba modela.

Navela je da će preko ovog SMS sistema i pružaoci medijskih usluga, radio i televizijske stanice, dobijati takođe te poruke, koje mogu i trebaju da iskoriste za izveštavanje, ali za razliku od sistema "Pronađime", dodaje ona, gde su bili u obavezi da ponavljaju poruku u tačno određenom vremenskom periodu, sada ta obaveza ne postoji, nego će svako, u zavisnosti od toga koji region pokriva i na šta se konkretno ta informacija odnosi, proceniti u skladu sa svojom programskom koncepcijom šta treba i u kojoj meri da izveštava.

- MUP zajedno sa partnerima priprema jedan podzakonski akt, u pitanju je uredba, koja treba da precizira koji su to sve kriterijumi na osnovu kojih će se opredeliti da li je neka poruka za hitno uznemiravanje javnosti i najavu različitih događaja. Partneri su i Srbijavode, Vojvodinavode, RHMZ i Direktorat za nuklearnu energiju i drugi. Oni imaju svoje pokazatelje, suštinski su oni ti koji su inicijatori u ovom konkretnom slučaju i oni su ti koji garantuju da je neki događaj zaista događaj takve razmere da treba da se informiše javnost - rekla je Tomaševićeva.

Ona je ukazala da ovaj sistem ne treba da se koristi često, jer bi onda bilo kontraproduktivno, već treba da se koristi u onim situacijama u kojima stvarno može da pomogne građanima da reaguju, da bi spasili svoj život, i sprečili nastanak štete imovine većeg obima.

