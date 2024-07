UPISAO TRI FAKULTETA: Mihailo Jančević, đak generacije Matematičke gimnazije i među najboljima na svetu iz fizike, matematike i informatike

OSVOJIO je više od 30 medalja i priznanja na međunarodnim takmičenjima iz matematike, fizike i informatike. Jedan je od dvojice učenika Matematičke gimnazije koji se, od osnivanja ove škole, plasirao na olimpijade iz matematike, fizike i informatike. Kao đak generacije Matematičke gimnazije Mihailo Jančević, jedini je maturant u Srbiji koji je upisao tri fakulteta. Postao je brucoš Elektrotehničkog, Matematičkog i Fizičkog fakulteta.

Foto: I. Marinković

Iako je sa samo 19 godina postigao sjajne rezultate, Mihailo je veoma skroman momak koji ne želi da priča o svojim uspesima. Zbog brojnih priznanja na međunarodnim takmičenjima bio je oslobođen polaganja prijemnog ispita. Dobio je tri indeksa, ali još nije siguran sa kog će fakulteta izaći sa diplomom.

- Počeću da studiram na sva tri i to će mi pomoći da ostanem na jednom ili dva - otkriva Miahilo koji je bio gost naše redakcije. - Na početku, u prvoj i drugoj godini ću moći, jer su matematika i fizika lake i trebalo bi da znam dosta stvari. Međutim, teško da ću moći da nastavim do kraja sva tri.

Sa znanjem koje poseduje, Mihailu su bila otvorena vrata prestižnih svetskih univerziteta. Ipak, on se odlučio da školovanje na Univerzitetu u Beogradu.

- Postoji više razloga zašto nisam želeo da odem na studije u inostranstvo - priča Mihailo. - Jedan od njih je, svakako, okruženje jer tamo ne poznajem nikoga, ovde mi je porodica, prijatelji, moja zemlja. Procedura prijave za strane fakultete je komplikovanija. Kvalitet osnovnih studija na fakultetima Univerziteta u Beogradu i stranih se ne razlikuje, tako da smo odlučio da studiram u svojoj zemlji. Master studije ću, verovatno, upisati u inostranstvu.

KOMBINUJE ZNANjE Mihailo je upisao prvi razred u redovnom odeljenju, ali se odmah izdvojio i profesori su uočili njegov vanserijski talenat, pa je u drugom prebačen u mentorsko koje je "rezerevisano" samo za najbolje. - Na nedavnoj olimpijadi iz matematike, bio je među osam takmičara koji su uspeli da reše treći zadatak u konkurenciji od 650 najboljih srednjoškolaca iz celog sveta - kaže Mirjana Katić, direktorka Matematičke gimnazije. - On je poseban, jer primenjuje nestandardni pristup u rešavanju zadataka, inovativan je, kombinuje znanje iz matematike, fizike i informatike.

Govoreći o uspesima koje postiže na međunarodnim takmičenjima, Mihailo kaže da se nikada nije preterano trudio. Prirodne nauke su ga intersovale od malena, uvek je voleo da zapitkuje. I dok neki takmičari provode sate spremajući se za takmičenja, kako bi spremili sve oblasti, kod ovog momka to nije slučaj.

- Neke od stvari koji su potrebne za takmičenje, nisu baš korisne kasnije ni za šta - kaže Mihailo. - Recimo, geometriju izbegavam potpuno. Izgubio sam zlato zato što nisam uradio lakši zadatak iz geometrije. Ne trudim se toliko oko geometrije zato što može da se odradi računski. To već govori da postoji program koji rešava zadatke iz geometrije sa takmičenja. To mi, verovatano, neće trebati u životu nikad, ako zatreba moći će kompjuter da uradi. Ima u fizici i informatici nekih stvari koje sam malo više zapostavio. Svuda sam radio samo ono što će mi biti korisno i to su, uglavnom, stvari koje se delimično i preklapaju.

Iako nije "bubalica", smatra da treba imati radne navike. Često mu se desi da pročita zadatak i onda kasnije kad ima vremena počne da ga rešava u glavi. Ne voli "šablone", pa ima svoj "algoritam" za rešavanje.

- Sviđa mi se kad rešim zadatak drugačije rešenja koje je predviđeno - smatra Mihailo. - Jer, ako sam zadatak rešio onako kako su predvideli, možda su oni krenuli od rešenja i onda sastavili zadatak.

Sa nedavne Matematičke olimpijade u Velikoj Britaniji Mihailo se vratio sa srebrnom medaljom, na Nordijasko-baltičkoj olimpijadi iz fizike je osvojio zlato, a priprema se za olimpijadu iz informatike u septembru u Aleksandriji. Uprkos sjajnim uspesima smatra da su takmičenja dobra, ali se ne treba fokusirati samo na njih.

- Neki, možda gledaju na naše medalje kao sportisti, ali tu postoji bitna razlika - navodi Mihailo. - Njima je to vrhunac karijere, a kod nas to ne bi trebalo da bude. Jer, posle medalja ima još ima mnogo stvari. Matematika je više od toga. Dobra su takmičenja za razvijanje kretaivnosti, ali ne treba se fokusirati iskuljčivo na to.