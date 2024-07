"VEĆI BROJ PREGLEDA I PRECIZNIJA DIJAGNOSTIKA": Vučević obišao Centar za nuklearnu medicinu (VIDEO)

PREDSEDNIK Vlade Miloš Vučević obišao je Centar za nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Foto: Printskrin

Premijer obišao Centar, u pratnji ministra zdravlja Zlatibora Lončara.

Vučevića su lekari upoznali sa prednostima rada novih aparata, PET skenera.

Ovi aparati su od velikog značaja za obolele od malignih bolesti.

- Sa ova dva aparata zdravstvo Srbije je dobilo mogućnost da ima veći broj pregleda i precizniju dijagnostiku. Veoma sam ponosan što sam imao priliku da upoznam naše lekare, da čujem mnogo toga. Dobili smo mogućnost da u kraćim rokovima se uradi preciznija dijagnostika, precizniji pregled pacijenta - kazao je premijer.

- Ministarstvo zdravlja je u ova dva skenera uložilo 480 miliona dinara, ali najvažnija je briga za zdravlje ljudi. Najvažnije da građani manje čekaju, veći broj pregleda, preciznija dijagnostika - dodaje Vučević.

O izjavama Milice Stamenkovski

- Mi smo juče na Vladi razgovarali, i ona se javila za reč i stavila svoj mandat na raspolaganje. Moj stav je da nema razloga za smenu ministarke. Siguran sam da je nivo usluga u našem zdravstvu mnogo bolji, ne mogu da kažem da je idealno, ali da je bolje - jeste. To bagatelisanje i davanje mogućnosti da i laici govore o raznoraznim temama. Kada se desio tehnički kvar u Narodnom frontu, rešili smo to u roku od 48 sati. Ja nisam nikog uvredio, rekao sam da je porodilište radilo normalno, u otežanim uslovima, ali rešili smo to u dva dana. Nesporno da postoji neka kampanja. Nemojte da vodimo kampanju protiv porodilišta, tamo nam se rađaju deca.

O bezbednosnoj situaciji

- Nemamo mi nikakve pokazatelje da je Srbija ugrožena po pitanju ekstremizma, terorizma. Naravno da analiziramo sve što se dešava kod nas, ali i u svetu. Po tom pitanju nema igre. Pitanje mira i suživota je suštinsko pitanje. Rekao bih da smo mi sigurniji, bezbedniji od većine evropskih država. Živimo u vremenu velikih tenzija, pokušaja proširenja konflikta...ali apsolutno demantujem stav Velike Britanije.

O ulaganjima u zdravstvo

Na pitanje "Novosti", ministar zdravlja Zlatibor Lončar govorio je o ulaganjima zdravstvo.

- Trenutno se dobijaju dozvole za ginekološku kliniku na Bežanijskoj kosi, koja će biti umesto Narodnog fronta. Očekujemo da za nekih 9, 10 meseci biti dobijene sve dozvole i završena ta tenderska dokumentacija, da se obave sve procedure i da se krene sa radovima. Objekat će biti preko 55.000 kvadrata, najsavremeniji. To je samo deo onoga što se radi. Radi se Klinički centar u Novom Pazaru, nekih 40 posto urađeno, završava se bolnica u Prokuplju, u narednih par meseci, završava se bolnica u Leskovcu, radiće se Kikinda. Ono što smo krenuli da radimo pre par meseci, sva porodilišta da se obnove, neka će biti obnovljena, neka će biti izgrađena, komplet nova. Završićemo ovaj Klinički centar u roku od dve godine, ostao je jedan poliklinički deo, gde su ambulane. Završiće se Klinički centar Novi Sad, kreće Klinički centar Kragujevac... To je samo deo onoga što se radi. Godišnje se u državnim ustanovam porodi 60.000 žena, mesečno se pregleda oko 250.000 ljudi. Vi na sav taj broj nađete neke primere da je nekad neko bio nezadovoljan. Dajemo sve od sebe da ne dolazi do takvih stvari, ali molim vas da imate predstavu koliko je zadovoljnih, u odnosu na broj oni koji su se pojavili u ovoj hajci, jedan tekst da izađe pre, jedan posle podne. To je nešto na šta su ljudi osetljivi, pažnja na tim tekstovima je četiti sekunde. Šta će dobiti neko od toga što širi paniku? Molim ih da razmisle o tome, razumem da žele da skupe poene, ali neka kažu šta su uradili oni za zdravstveni sistem. Godine 2012. naš zdravstveni sistem nije mogao da se nađe na spisku onih koji se ocenjuju, 2014. smo ušli na spisak ali smo bili poslednji, a sada smo ispred mnoih zemalja EU. Pacijente molim da ne nasedaju na kampanje koje se vode. Sistem je ogroman, 120.000 samo je zaposlenih. juče smo imali poslanička pitanja da nema protokola za vođenje trudnoće. Postoji protokol, možete da uđete na sajt Ministartsva zdravlja i sve to vidite. Kažu, nema dovoljno specijalizacija, trenutno preko 500 lekara je na specijalizaciji ginekologije. To su istine - rekao je ministar Lončar.