RODNO OSETLJIV JEZIK VIŠE NE POSTOJI!? Čeka se odluka skupštine, ali i bez nje ustavni sud može da nastavi ocenu ustavnosti spornog zakona

PROŠLO je skoro mesec dana otkako je Ustavni sud Srbije obustavio primenu Zakona o rodnoj ravnopravnosti, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije još se nije izjasnio o ovom aktu. Sud je, naime, odboru dao rok od mesec dana da dostavi mišljenje, a predsednica Odbora Milica Nikolić rekla nam je da sednica po ovoj temi nije zakazana.

Foto Pixabay free images

Kako su nam objasnili pravni stručnjaci, Sud može da sačeka mišljenje odbora, ali i ne mora, već može i bez toga da nastavi postupak utvrđivanja ustavnosti ovog propisa. I pravnici i lingvisti kažu nam da krajnja odluka suda može biti samo jedna - da se Zakon o rodnoj ravnopravnosti proglasi neustavnim nakon čega bi prestao da postoji.

Da će tako biti pokazuje i obrazloženje Suda u kome je navedeno zbog čega se obustavlja primena propisa, a advokat Milenko Radić pojašnjava da je ono tako sročeno da je izvesno da će propis biti proglašen neustavnim i prestati da važi.

- Nakon toga postoji mogućnost da se vrati Zakon o ravnopravnosti polova koji je prestao da važi donošenjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti i to tako što bi Skupština donela akt o povraćaju Zakona o ravnopravnosti polova, ali bi mogao i automatski da se vrati, jer bi odlukom Ustavnog suda bio neustavnim proglašen i član 76 kojim je on stavljen van snage - naglašava ovaj advokat i ističe da je jednakost polova kod nas zagarantovana najvišim pravnim aktom - Ustavom - tako da druga akta koja tu meteriju regulišu i nisu potrebna.

Da će konačna odluka Ustavnog suda označiti i kraj Zakona o rodnoj ravnopravnosti, smatraju i lingvisti koji ističu da je nemoguće zamisliti drugačiju odluku od one da se taj zakon trajno povlači.

- Do tada taj propis ne postoji, a to znači da svi koji se služe srpskim jezikom koji je službeni jezik našeg naroda ne samo u Srbiji, moraju da koriste srpski standardni jezik kakav je bio pre donošenja Zakona o rodnoj ravnopravnosti - kaže nam prof. dr Sreto Tanasić, predsednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika. - To se odnosi na sredstva informisanja, obrazovanje, ali i nauku gde se posledice ovog zakona takođe osećaju, setimo se samo zakonske odredbe "urodnjavanje nauke"!

Voda došla do grla PROFESOR Sreto Tansić kaže da nije slučajno što je sada doneta Deklaracija o zaštiti nacionalnih interesa i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. - Bila je došla voda do grla - ocenjuje Tansić. - Deklaracija će, posle usvajanja u Narodnoj skupštini, postati obavezujući akt i verujem da se više neće moći uništavati srpsko biće preko plaćenih državnih činovnika i organa koji o narodnom trošku sprovode tuđe pogubne ideologije. Ne treba zanemariti ono što branioci ovog zakona uporno prećutkuju - da i evropska birokratija s krajnjim naporima održava taj zloćudni duh džendera, jer ga ne odbija više samo Mađarska nego i Slovačka, pa Bavarska, a kritikuje ga i premijer Italije Đorđa Meloni.

Tanasić ocenjuje da je u svim ovim oblastima, a naročito u medijima, vršen veliki pritisak da se uvede rodno senzitivan jezik, što nije prošlo bez posledica.

- Sve što je uneseno pod pritiskom i pretnjama, a nije se upotrebljavalo pre donošenja Zakona o rodnoj ravnopravnosti, predstavlja ideološki inžinjering u jeziku i nasilje nad jezikom i njegovim govornicima - ističe naš sagovornik. - To ne pripada srpskom standardnom jeziku i ne može se koristiti. Tu ne važi ono što zagovornici te pogubne ideologije stalno provlače - da su ti izrazi već ušli u jezik i da ih treba koristiti. Mi smo odavno upozoravali da će oni i to pokušati.

Tanasić kaže da ima i drugih pojava u jeziku koje su raširene, ali mu ne pripadaju i pita gde se na takav način prave i "usavršavaju" standardni jezici - pomoću kanapa i, posebno, štapa?

- Potvrđuje se ono što sam više puta govorio, da je zaštita ravnoporavnosti žena samo paravan da se ozakoni neravnopravnost velike većine građana Srbije, da se pod tim plaštom vrši svakovrsno nasilje podržano državnom silom i da se tim zakonom, pod tim plaštom, želi postići ono što svim ratnim pohodima nije - uništenje srpskog naroda uništavanjem njegovog nacionalnog i kulturnog identiteta, da je njegov konačni cilj kulturna, i svekolika, Kartagina srpskog naroda - priča Tanasić.

On posebno ukazuje na oblast obrazovanja pa kaže da nakon odluke Ustavnog suda, rodno osetljiv jezik odmah mora biti povučen iz nastave, i iz svih udžbenika.

- Takođe, mora se zaustaviti pogubna "dženderizacija" u obrazovanju - upozorava naš sagovornik. - Neverovatno je kako je nadležno Ministarstvo moglo da dozvoli da se "dženderizacija" provlači kroz nastavne planove i programe, i to posle svega što je rečeno o tom propisu i pogubnosti dženderske ideologije i šta ona sprema našoj deci. Kao građanin ove države, svedok sam da je vlast dobila izbore u velikoj meri ozbiljnim uveravanjima da će štititi srpski nacionalni identitet, a ovo je dijametralno suprotno tome. Hoću da verujem da svaki srpski ministar prosvete zna šta znači to da je njihov tron izveden iz trona Svetog Save.

Ipak, da opasnosti od daljeg nametanja rodno osetljivog jezika postoje uprkos odluci Ustavnog suda, ukazuje prof. dr Aleksandar Milovanović, koji je i predsednik Saveta za srpski jezik Vlade Srbije. Tako on kaže da nedavne izjave pojedinih državnih službenika da će se mesto "odličan" ubuduće devojčicama u svedočanstva upisivati "odlična" (kao da nije u pitanju "odličan uspeh" već "odlična učenica" iz matematike) svedoče o neozbiljnom i površnom pristupu ljudi koji propagiraju rodno osetljivi jezik.

- Srbisti se nadaju da će njihov elan za nametanje jezika koji nema bilo kakvu normu barem malo splasnuti, te da će država u novim sličnim jezičkim poduhvatima srbiste angažovati od početka procesa, a ne na njihovom kraju - kaže nam ovaj profesor.

On se nada da je odluka Ustavnog suda, uvod u smeštanje "rodno osetljivog jezika" u sferu ličnog izbora, kako je svuda u Evropi, a ne u sferu državne prisile, kako je to sada samo u Srbiji.

- Ove ohrabrujuće vesti, međutim, prati senka paralelnih događaja, koji nam ukazuju da borba protiv jezičkog inžinjeringa nije završena, odnosno da se on danas i dalje nesmetano vrši - upozorava prof. Milanović.

I prof. Tanasić smatra da se moraju obustaviti sve aktivnosti organa i pojedinaca, te raznih komesara, koji su radili na sprovođenju Zakona o rodnoj ravnopravnosti u oblasti jezika, a i drugde.