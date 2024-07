"NEMA VEĆE ČASTI NEGO DA UČINITE NEŠTO LEPO ZA SVOJU ZEMLJU" Vučić poručio olimpijcima - Sa strepnjom ćemo pratiti vaše nastupe (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poželeo je danas sreću i zahvalio srpskim sportistima koji će otputovati na Olimpijske igre u Pariz i naglasio da će Srbija sa nestrpljenjem i strepnjom pratiti njihov nastup, ali da nema veće časti nego da učine nešto lepo za svoju zemlju.

FOTO: Novosti

- Velika mi je čast što sam danas ovde. Imam tremu kao retko kad, što stojim ispred ovakvih sportskih velikana. Hoću da se zahvalim i vama i vašim porodicama na trudu i posebno zbog činjenice da ste mogli da odete na odmore i provedete to vreme sa najbližima, da živite mnogo lepše nego pripremajući se za ove Olimpijske igre, ali ste sebe žrtvovali da bi ste učinili nešto lepo za svoju zemlju - rekao je Vučić obraćajući se olimpijcima u Predsedništvu Srbije.

Dodao je da je predsednik Olimpijskog komiteta Božidar Maljković jednom rekao, da ako si Srbiin i vrhunski sportista moraš prvo da budeš najbolji na svetu kako bi onda mogao da budeš dobar i u Srbiji.

- Nema veće časti i lepše stvari nego da učinite nešto lepše za svoju zemlju. Hoću da vam kažem da ćemo mi sa velikom strepnjom da pratimo sve vaše nastupe na OI - rekao je Vučić.

On je podsetio da će Srbija za svaku osvojenu zlatnu medalju na OI isplaćivati 200.000 evra i dodao da je mali broj zemalja na svetu odlučio da isplaćuje tako velike nagrade.

- To ćemo raditi jer smo želeli da vam pokažemo koliko je to važno za nas - naglasio je Vučić. On je dodao da misli da će košarkaška utakmica u Lilu između Srbije i SAD oboriti sve rekorde gledanosti.