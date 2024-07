SUTRA BEZ STRUJE POJEDINI DELOVI GRADA: Najavljeni radovi u Novom Sadu

USLED radova, u Novom Sadu, Petrovaradinu, Svilošu, Beočinu i na Crvenom Čotu, doćiće do nedostatka struje

Foto: I. M.

U Novom Sadu se očekuje nestanak struje od 8.00 do 10.00 sati na Bulevaru Jaše Tomića, Gajevoj i Jevrejskoj ulici.

Od 8.30 do 10.00 sati Lasla Gala, od 9.00 do 11.00 sati u Karađorđevoj i Kisačkoj i od 10.30 do 12.30 sati u Futoškoj ulici.

Na Petrovaradinu se očekuje periodu od 10.00 do 11.00 sati Crpna stanica kod sportske hale.

U Beočinu će Naselje Erdelj ostati bez struje od 8.00 do 14.00 sati.

Odmaralište Letenka, odmaralište PTT na Brankovcu, TV repetitor na Crvenom Čotu biće bez struje od 8.00 do 14.00 sati.

U Svilošu od 8.30 do 9.30 sati, Ulica JNA i od 10.00 do 11.00 sati Fruškogorska ulica, kako navodi NS Uživo.

(NS UŽIVO)

BONUS VIDEO:

RADNIK UPAO U DUNAV: Nesreća na gradilištu u Novom Sadu