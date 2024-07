RHMZ SE HITNO OGLASIO, U BEOGRADU NAJTOPLIJE OD JUTROS: Zabeležena neverovatna temperatura, sve gori

NAJTOPLIJE ovog jutra je u Beogradu, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu gde je u 7 časova živa na termometru pokazala 28 stepeni Celzijusa.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Sledi Ćuprija i Zrenjanin sa 27 stepeni, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U ostalim mestima je temperatura iznad 20 stepeni, a najhladnije je jutros bilo u Sjenici gde je izmreneno 14 stepeni.

RHMZ je najavio da su u Sremu i Bačkoj u naredna dva sata uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi ponegde praćeni grmljavinom.

Crveni meteo-alarm je i danas na snazi u Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na Kosovu i Metohiji, dok je u ostalim delovima zemlje proglašen narandžasti meteo-alarm.

I danas će se zadržati veoma toplo vreme uz najvišu temperaturu od 35 na severozapadu i zapadu do 39 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje.

Do kraja sedmice temperatura će biti u manjem, postepenom padu. Sutra i dalje toplo od 35 do 38, a u petak i za vikend u većini mesta od 32 do 35 stepeni.

I dalje se očekuju tropske noći u urbanim sredinama.

Kada je reč o Beogradu, i danas će se zadržati veoma toplo vreme uz najvišu temperaturu oko 37 stepeni.

Do kraja sedmice temperatura će biti u manjem, postepenom padu, pa se za vikend očekuje oko 33 stepena. I dalje se očekuju tropske noći.

(Tanjug)