VAŽNO UPOZORENJE ZA SVE GRAĐANE: Hitno se oglasio "Batut" - U ovim gradovima će danas biti najgore

U 15 gradova Srbije danas su prognozirane maksimalne temperature između 38 i 41 stepen, što se smatra veoma opasnim vremenskim uslovima, objavio je "Batut".

To, kako su saopštili iz Batuta, predstavlja povećanu verovatnoću za nastupanje težih manifestacija toplotnog udara, poput toplotnog osipa, toplotnog edema, toplotne sinkope, grčeva, toplotnog iscrpljenja i toplotnog udara.

Gde je najtoplije

Prema prognozi, u Kruševcu, Vršcu, Velikom Gradištu, Valjevu, Loznici i Somboru, maksimalna temperatura biće 38 stepeni, 39 biće u Beogradu, Surčinu, Paliću, Novom Sadu, Smederevskoj Palanci i Ćupriji, u Kikindi i Zrenjaninu biće 40, a čak 41 u Bečeju.

Na osnovu najnovijeg prognostičkog materijala očekuje se da toplotni talas traje do 19. jula na većini teritorije Srbije, dok u delovima južne i zapadne Srbije postoji potencijalna opasnost od visokih maksimalnih dnevnih temperatura vazduha.

Uskoro novi toplotni talas

Moguć je početak narednog toplotnog talasa u periodu od 22. do 24. jula, na teritoriji grada Beograda, na severu, severoistoku i severozapadu zemlje.

Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji veoma opasne i opasne pojave u periodu od 15. do 19. jula u većem delu Srbije, a do 19. jula u centralnim, istočnim i južnim delovima, (izuzev u planinskim oblastima, kao i pojedinim zapadnim i južnim krajevima) one će biti u kategoriji potencijalno opasne pojave.

Očekuje se da maksimalne dnevne temperature vazduha u pojedinim delovima severne Srbije budu u domenu veoma opasne i opasne pojave u periodu od 22. do 24. jula.

