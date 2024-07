"OVO SE NIJE DESILO GODINAMA..." Poznata seizmološkinja o zemljotresima koji su pogodili Srbiju - Prostor je "oživeo"

ZEMLjOTRES jačine 3, 6 stepeni pogodio je danas Mladenovac, nakon čega je registrovan i naknadni udar od 1,9, a naša najpoznatija seizmološkinja Slavica Radovanović kazala je da to govori da je seizmička aktivnost u tom delu Srbije, ali i u celoj centralnoj oživela, a u prilog tome objašnjava da dugo nismo imali dva zemljotresa iznad 3,5 u jednoj godini a ove jesmo.

Foto: Ilustracija/Unsplash

Kako je objasnila, ovaj udar u Mladenovcu bi možda mogao da bude i glavni, što će pokazati vreme. Napominje da bi bilo dobro da dođe do naknadnih manjih udara, kako bi se seizmička aktivnost oslobodila, sve do nekog narednog ciklusa.

- Sve ovo govoru prilog tome da se u čitavom prostoru centralne Srbije lagano podiže seizmička aktivnost, o čemu svedoči ovaj zemljotres iz marta u Kragujevcu i ovaj današnji. Već u jednoj godini imamo dva zemljotresa sa magnitudama iznad 3,5 a nismo imali nekoliko godina takvu situaciju. To znači da se seizmička aktivnost lagano podiže - kaže Slavica Radovanović za Blic.

Foto: Jutjub/Al Jazeera Balkans/Tviter/EMSC

Može biti naknadnih, slabijih udara?

Napominje da ćemo tek videti šta će se dešavati nakon ovog zemljotresa.

- Možda će biti slabiji naknadni udari što bi bilo dobro da se energija isprazni do nekog sledećeg ciklusa kada bi mogao da se dogodi neki zemljotres magnitude 5, ali oni nisu strašni - kaže ona i objašnjava zbog čega je to tako:

- Dobra stvar je što se u ovim delovima zemljotresi dešavaju na velikoj dubini i onda što je dublji to je njegov efekat na površini manji. Ali stoji činjenica da je taj prostor oživeo, i prostor centralne Srbije, od Kosmaja pa do Zapadne Morave, čak i dalje do Kruševca.

Na istom području bilo i jačih zemljotresa

Navela je i interesantan detalj da su se tu u prošlosti zemljotresi magnitude 5, dešavali zapravo leti.

Dodaje i da šta će se dešavati na našem prostoru zavisi i od seizmičke aktivnosti izvan granica naše zemlje.

- Zavisi i od toga šta će se dešavati na jugu, da li će biti u Grčkoj, pa će nastaviti proces centralnom Srbijom, ili će se aktivirati neka žarištu Rumuniji, ili na istoku ili na zapadu - kaže ona.

Prema njenim rečima, zemljotresi magnitude 5 nisu katastrofalni, eventualno mogu da izazovu manja oštećenja na objektima, i ponavlja da je dobro što su dublji. Podsetila je i da je 1974. godine bio zemljotres kod Mladenovca jačine 4,5 stepeni.

BONUS VIDEO: SAMO NA "NOVOSTIMA": Snimci dronom - pratite kako teku radovi na izgradnji Ekspa