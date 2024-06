RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE: Nakon visokih temperatura stiže snažno nevreme sa pljuskovima i grmljavinom, moguć i grad (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu povodm najnovijeg upozorenja na vremenske nepogode.

Foto: P. Milošević

- Do kraja dana i sutra (01.07.) veoma toplo usled priliva veoma toplog vazduha sa severa Afrike, maksimalna temperatura danas od 33 do 37 °S, a sutra od 31 na severu Bačke do 37 °S na jugoistoku zemlje.

U urbanim sredinama i predstojeća noć biće tropska.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA VISOKE TEMPERATURE (za 30. jun i 01. jul)

Maksimalna temperatura danas i sutra biće u intervalu od 35 do 37 °S.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA VREMENSKE NEPOGODE (za 01. i 02. jul)

U ponedeljak uveče i noću ka utorku, kao i u utorak tokom celog dana ponovo se očekuju grmljavinske nepogode sa velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. U utorak se u većini mesta očekuje se između 20 i 40 mm, a u delovima zapadne, severne i centralne Srbije i od 40 do 80 mm kiše, lokalno i više, za 24 h. Dnevna temperatura biće u padu za oko 10 °S u odnosu na ponedeljak.

Za konkretne lokacije izdavaćemo hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA VREMENSKE NEPOGODE (za 02. jul 2024.)

U ponedeljak krajem dana i noću ka utorku, kao i u utorak tokom celog dana ponovo se očekuju grmljavinske nepogode sa velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. Dnevna temperatura biće u padu za oko 10 °S u odnosu na ponedeljak - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

BONUS VIDEO: DžINOVSKE PANDE SE SPREMAJU ZA PUT - Crno-bela diplomatija.