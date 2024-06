VAŽNE PREPORUKE ZA VRELE DANE: Lekari savetuju kako da prebrodimo toplotni talas

DR Aleksandar Pajović, direktor Doma zdravlja u Čačku kaže da u danima sa visokom temepraturom treba uzimati dosta tečnosti, pre svega vode i prirodnih sokova kao i redovno uzimanje prilagođene terapije.

Foto: D.Milovanović

-Potrebno je uzimati redovno terapiju, unositi dosta tečnosti, najbolje vodu ili prirodne sokove poput limunade. Ne gazirane sokove i druge tečnosti. Hrana da bude lagana, što više voća i povrća i izbegavati masnu i tešku hranu, kazao je za Tanjug Pajović.

On navodi da su najugroženije grupe kardiovaskulrani bolesnici, osobe sa hroničnim opstruktivnim bolestima pluća i astmom gde može doći do spazma mišića i do pogoršanja osnovne bolesti.

On je istakao da po visokim temperaturama dolazi do promene viskoziteta krvi, te kako je rekao može doći do tromba, odnosno šloga ili infarkta.

-Kod kardiovaskularnih bolesnika može doći do poremećaja ritma. Pacijenti koji imaju visoki krvni pritisak, hipertenziju treba da obrate pažnju, jer po visokim temperaturama dolazi do širenja krvnih sudova i onda treba umeriti ili možda prepoloviti terapiju i kontrolisati krvni pritisak, rekao je Pajović.

On je preporučio da se obaveze usklade u ranim jutarnjim ili večernjim časovima, kao i boravak u rashlađenim prostorijama ili u hladovini na otvorenim prostorima.

-Vreme je bazena i kupanja na rekama. Jako je bitno ne ulaziti naglo u vodu jer to može dovesti do srčanog zastoja,već se pre toga rashladiti, zaključio je Pajović.

sputnikportal.rs

