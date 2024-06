SRBIJO POMOZI: Traži se lek za Mariju Petronijević, u Leskovcu potraga za podudarnim donorom matičnih ćelija

Na tri lokacije u Leskovcu počela je nova akcija potrage za podudarnim donorom čije bi matične ćelije bile lek Mariji Petronijević koja se hrabro bori protiv akutne leukemije.

foto: Fejsbuk/Marija Petronijević, Leuka

Akcija je nastavljena jer među više od 2.100 ranije prikupljenih uzoraka krvi humanih Leskovčana nije pronađen donor čije bi matične ćelije pružile priliku ovoj mladoj ženi da preživi.

Osim u Leskovačkom kulturnom centru, akcija je organizovana i u kompanijama „Jura“ i „Aptiv“, koje zapošljavaju veliki broj radnika.

Mlada medicinska sestra iz Leskovca i majka dve devojčice, od pet i sedam godina, trenutno prolazi kroz novi ciklus hemioterapije, ali ne gubi nadu da će u krvi neke od humanih osoba, koje se budu odlučile da se upišu u Registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze, pronaći svog donora. Ona od polovine februara ove godine gleda smrti u oči, ali ne odustaje.

Leskovčani su ponovo pokazali svoju humanost. Do 15 časova na sva tri punkta prikupljeno je više od 1.200 uzoraka. Priliku da to učine imaće i u petak, u Leskovačkom kulturnom centru, od 10 do 16 časova, dok se akcija istog dana organizuje i u Vranju, u prostorijama Omladinskog kulturnog centra „Okce“, od devet do 15 časova.

Matične ćelije su Marijin jedini lek i znače joj život. U svetskom registru podudarnog donora nema, a najveća verovatnoća je da se, zbog genetskih poklapanja, pronađe baš u Srbiji. Otuda i poziv svim građanima naše zemlje da se odazovu i pokušaju da pomognu.

Procedura podrazumeva popunjavanje formulara i davanje jedne epruvete sa tri mililitra krvi. Prijava u registar, bez obzira na pol i krvnu grupu, moguća je i svakog dana u Institutu za transfuziju krvi Srbije u Beogradu, Službi za transfuziju krvi KBC Zemun, u svim Zavodima za transfuziju krvi, kao i kod svih terenskih ekipa prilikom dobrovoljnog davanja krvi.