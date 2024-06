KOLIKO GREJEŠ, TOLIKO PLATIŠ: Niška Gradska toplana prva u Srbiji uvela miksit sistem naplate po potrošnji

GRADSKA toplana Niš je prva u Srbiji koja je počela primenu tarifnog sistema i naplatu po potrošnji, a ugradnja daljinskog grejanja, odnosno miksit sistema omogućila je da se postigne velika energetsku efikasnosti, čime su i računi građana bili znatno niži.

Foto: J. Ćosin

Tehnički direktor Gradske toplane Niš Darko Pejčić kaže da, iako grejna sezona nije u toku, toplana radi punom parom, 365 dana u godini, 24 časa dnevno jer postoji više toplotnih izvora koji rade tokom cele godine poput toplane Univerzitetskog kliničkog centra koja pored proizvodnje toplotne energije vrši pripremu vodene pare i za grejanje sanitarne tople vode na sistemu KC i gradskim bazenima.

Zbog toga se dugo tragalo za načinom da rad ovog preduzeća bude što efikasniji, a do rešenja su došli zajedno sa kompanijom Grundfos koja je lider u proizvodnji agregata za prenos fluida, tj. vode, a sa kojom Gradska toplana sarađuje duže od 40 godina.

Foto: J. Ćosin Tehnički direktor Gradske toplane Niš Darko Pejčić

- S obzirom na to da Gradska toplana Niš daje izuzetno veliku pažnju na povećanje energetske efikasnosti i uvođenje novih tehnologija, a kompanija Grundfos prati sve te tehnologije, sve savremene svetske trendove, u poslednje vreme smo tu saradnju i intenzivirali. Gradska toplana Niš je prva toplana u Srbiji počela naplatu po potrošnji. Sam vid naplate po potrošnji je pokazao da postoji veliki broj objekata koji imaju veliku specifičnu potrošnju, gde smo akcenat na rešavanje problema stavili kod objekata gde je specifična potrošnja veća od gradskih proseka. To se uglavnom javlja kod manjih toplotnih postrojenja koja imaju direktan sistem proizvodnje i predaje toplotne energije – kaže on.

Konkretno na sistemu toplotnog izvora Pantelej, u saradnji sa kompanijom Grundfos i njihovim inženjerskim timom došli su do predloga rešenja koje se pokazalo zanimljivim s obzirom na to da su ti objekti imali jako veliku specifičnu potrošnju.

Foto: J. Ćosin ATOMATIZOVANO Kontrola toplane

- Taj toplotni izvor ima tri toplotne podstanice gde smo ugradili miksit sisteme koji su kompletno primenili hidrauliku sistema i samog toplotnog izvora, a i samih toplotnih podstanica. Uz pomoć hidrauličke skretnice smo u potpunosti izdvojili primarni hidraulički krug od sekundarnog i uz sistem praćenja, monitoring, potrebe samog objekta i spoljnih uslova koji su u datom trenutku, miksit sistem sam upravlja i isporučuje onu količinu toplotne energije koja je neophodna za taj objekat – objašnjava Pejčić.

Uštede koje su se desile nakon ugradnje sistema s obzirom na to da su na sve tri poslovne podstanice ugradili miksit (MIXIT) sisteme, pokazale su da je Toplana kod primarnog energenta uštedela čak 24 posto energenata u odnosu na isti referentni period, a da se u samim objektima smanjenje specifične potrošnje kreće u rasponu od 25 do 27 posto.

- U Srbiji su pored Niša i mnogi drugi gradovi prešli na naplatu po potrošnji i primenu tarifnog sistema, međutim, nijedan od gradova u Srbiji nije primenio ovakav vid rešenja. Moja topla preporuka svim kolegama i toplanama da dođu u Niš i sami se uvere u sam rad i način funkcionisanja – istakao je Pejčić.

Foto: J. Ćosin PREDSTAVLjANjE Tehnički direktor Toplane Darko Pejčić i Ivan Zdravković, ”Grundfos”

S bzirom na to da na sistemu Toplana ima još tri ovakva toplotna izvora, plan je da na sva tri izvrše zamenu tih agregata.

- Ove godine su započele aktivnosti na rešavanju takvog jednog toplotnog izvora, dok ćemo u narednoj godini rešiti i preostala dva. Naplata po potrošnji je civilizacijski korak napred u odnosu na toplane koje i dalje vrše naplatu po paušalu, tako da ovakvo ulaganje u sisteme koje kao benefit imaju uštedu u proizvodnji i predaji toplotne energije, sve ove uštede se odražavaju na same račune građana. Poređenja radi, zbog ovakvih sistema prosečan račun u oktobru 2023. godine na teritoriji Niša za prosečan stan od 55 kvadrata je bio 1060 dinara - objašnjava.

Ivan Zdravković iz Grundfosa objašnjava da najsavremeniji miksit sistem radi jednostavno, lako, uz pomoć mobilne aplikacije, a štedi energiju i ubrzava proces projektovanja i proračuna pa samim tim i samu ugradnju i instalaciju tih sistema na krugovima.

- Najsavremeniji miksit sistem radi zajedno sa magna 3 pumpom. Osnovni zadatak je bio da mi podelimo primarni od sekundarnog kruga uz pomoć ove hidrauličke skretnice koja se ovde nalazi. Samo grejanje zgrade vrši se u tom nekom sekundarnom krugu gde uz pomoć miksit uređaja i magna 3 pumpe grejemo samu stambenu zgradu i to prema spoljnim uslovima i parametrima uz pomoć implementirane krive grejanja koja se nalazi u samom kontroleru miksit uređaja. Krivu grejanja smo podesili u pet karakterističnih tačaka tako da za odgovarajuće spoljašnje uslove uređaji sami vode sistem grejanja same zgrade – pojašnjava Zdravković.

Foto: J. Ćosin JEDNOSTAVNO Kontrola preko mobilne aplikacije

Podešavanje i puštanje samog uređaja u rad se vrši uz pomoć „Grundfos Go“ aplikacije i to u samo par klikova.

- Uz samo par koraka mi možemo da podesimo sistem i pustimo sistem grejanja stambene zgrade. Imamo opciju podešavanja samog uređaja, biranje da li nam ventil radi kao dvokraki ili trokraki ventil, sam hidraulički krug, odnosno tim hidrauličkog mešnog kruga. U ovom slučaju imamo sistem grejanja stambene zgrade i radijatorsko grejanje. Sistem vodimo prema spoljašnjoj temperaturi i senzoru spoljašnje temperature po krivi grejanja u ovom slučaju u 5 karakterističnih tačaka, a samu krivu grejanja možemo da podesimo prema samom nagibu krive i slično i u par klikova mi smo pustili jedan kompletan mešni krug – dodaje.

Jedan od zahteva Gradske toplane je, kako kaže, bio da kada se izvor toplote odnosno kotlovsko postrojenje ugasi i kada temperatura vode padne u primarnom distributivnom delu sistema, sistem grejanja u stambenoj zgradi ugasi.

- To smo rešili tako što smo jedan senzor temperature postavili u primarnom delu instalacije i povezali ga sa miksit uređajem gde kada temperatura padne u primarnom delu ispod podešene granice, sam senzor daje signal miksit uređaju koji gasi pumu i zaustavi sistem grejanja u stambenoj zgradi. Ako je napolju toplo, on gasi kotao, temperatura vode padne, on daje signal da mu više ne treba grejanje i sam se gasi – rekao je Zdravković.

Dodaje da kompanija TDM u svom prodajnom programu ima kompletan asortiman Grundfos proizvoda.

- U tom asortimanu mogu se naći i Grundfos miksit rešenje, najsavremenije i najnovije rešenje za hidrauličke mešne krugove za regulaciju temperature grejnog medijuma u sistemima grejanje, hlađenje i klimatizacije, za razliku od tradicionalnih sistema gde imamo puno komponenti koje su ugrađene u jednom sustemu, kod miksit sistema imamo samo dva elementa što nam znatno ubrzava kako proces projektovanja i proračuna, tako i samu ugradnju i instalaciju tih sistema na krugovima. Kontroler koji je implementiran i ugrađen na miksit uređaju pruža brojne mogućnosti – ističe.

Benefiti građana i samih projektanata i instalantera jer znatno skraćuju vreme za proračun, izbor i vreme za montažu.