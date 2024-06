VAŽNO UPOZORENJE ZA SVE GRAĐANE: Oglasio se "Batut" - Subota će biti veoma opasan dan, najgore će biti u ovih 10 gradova

PO biometeorološkoj prognozi Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u subotu, 22. juna, vreme u Srbiji će biti veoma opasno po zdravlje, i između ostalog može da dovede do toplotnog udara. Užario se i UV indeks, koji je po Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ) vrlo visok i danas, i sutra, a biće i u subotu.

Takvo vreme biće u subotu u nekoliko mesta u zemlji, a prognozirana je temperatura do 39 stepeni u hladu.

Svoju tabelu upozorenja "Batut" je podelio u četiri boje - zelenu, žutu, narandžastu i crvenu.

Ovde će biti najgore

Upravo su crvenom bojom, koja označava veoma opasne vremenske uslove po zdravlje, označeni:

- Beograd



- Bečej- Palić- Kikinda- Zrenjanin- Novi Sad- Loznica- Valjevo- Smederevska Palanka- Ćuprija

Crvena boja znači ozbiljno odstupanje mikroklimatskih i ambijentalnih uslova od onih u zoni termalnog komfora, što predstavlja povećanu verovatnoću za nastupanje težih manifestacija toplotnog stresa, poput:

- toplotnog osipa



Mere prevencije

- toplotnog edema- toplotne sinkope- toplotnih grčeva- toplotnog iscrpljenja- toplotnog udara

- Često menjanje čiste i suve odeće, trebalo bi primenjivati, kako kao preventivnu meru, tako i u slučaju već dijagnostikovanog toplotnog osipa



Toplotni udar najteža komplikacija toplotnog stresa

- Smanjenje intenziteta fizičke aktivnosti ili skraćenje vremena izloženosti dejstvu povišene ambijentalne temperature- Redovni unos tečnosti (1 čaša vode/20 min) u ustaljenom ritmu, bez obzira na eventualno odsustvo osećaja žeđi- Pojava toplotnih edema gornjih i donjih ekstremiteta prevenira se regularno obavljenom aklimatizacijom na uslove povišene spoljne temperature vazduha (promena klimatskih zona). Do oporavka dolazi nakon boravka u hladnijem okruženju u trajanju od 1-2 dana- Na svaku pojavu konfuznosti, nesvestice, izrazito tople i suve kože potražiti hitnu lekarsku pomoć

Toplotni udar se smatra najtežom komplikacijom termičkog odnosno toplotnog stresa, koja zahteva neodložnu medicinsku intervenciju. Do ovog stanja dolazi u uslovima povišene ambijentalne temperature i visokog procenta relativne vlažnosti vazduha (>70%), kao i male brzine strujanja vazduha.

Krajnji ishod pokušaja kompenzacije poremećenog sistema termoregulacije je njen potpuni kolaps, što rezultira prestankom odavanja toplote evaporacijom znoja, usled čega koža postaje suva i topla, a telesna temperatura prelazi 40 stepeni.

Simptomi:

- Povišena telesna temperatura koja prelazi 40 stepeni



- Kod 50 do 75 odsto obolelih konstatovan je prestanak znojenja- Suva i topla koža- Ubrzana srčana radnja- Osećaj izgubljenosti, drhtanje, iritabilnost, sve do mentalne konfuzije

Zaposlene koji postanu iracionalni ili konfuzni, ili pak izgube svest u toku rada, obavezno bi trebalo smatrati žrtvom toplotnog udara, što zahteva urgentnu medicinsku pomoć.

Do pružanja medicinske pomoći trebalo bi učiniti sledeće

- Dislocirati obolelog u hladniji prostor



- Ukloniti višak odeće- Ovlaživati kožu vodom- Izložiti kožu jačem vazdušnom strujanju.

Kako se navodi na sajtu Instituta "Batut", do 23. juna postoje uslovi za pojavu toplotnog talasa u:

- Beogradu



- Južnobačkom okrugu- Severnobanatskom okrugu- Srednjobanatskom okrugu- Zapadnobačkom okrugu- Južnobanatskom okrugu- Pomoravskom okrugu

Potencijalno je moguće i na teritoriji Severnobačkog, Sremskog, Mačvanskog, Kolubarskog, Braničevskog, Kosovskomitrovačkog, Podunavskog, Borskog i Nišavskog okruga.

Narandžasti alarmi danas i sutra

Po najnovijoj tabeli, alarmi su već upaljeni, i danas su u nekoliko mesta polja označena narandžastom bojom, što znači da je vreme opasno, i to u Beogradu, Bečeju, Kikindi, Zrenjaninu, Somboru, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Loznici, Valjevu, Vršcu, Smederevskoj Palanci i Ćupriji.

Tako će biti i sutra, osim u Bečeju gde će se već sutra upaliti crveni alarm.

Kada u tabeli ima narandžastih polja, to znači da se u tim mestima očekuje vreme rizično po zdravlje.

- Povećana verovatnoća za nastupanje različitih manifestacija toplotnog stresa, naročito kod osetljivih populacionih grupa - mala deca, trudnice, stari, hronično oboleli pacijenti. Pod posebnim rizikom su osobe sa narušenim integritetom svih slojeva kožnog tkiva, odnosno poremećajem mehanizma evaporacije nagomilane toplote (opekotine) - navodi se na sajtu "Batuta".

Užarila se tabela UV indeksa

I tabela UV indeksa koju prognozira RHMZ se crveni i to cela, za danas i naredna dva dana. Prognozora se vrlo visok UV indeks.

Jedino je danas u Dimitrovgradu narandžast, ali je i to visok nivo zračenja.

Jedino je narandžasta danas u Dimitrovgradu

UV indeksa ima više od 11. Do 2 je nizak i zelen, od 3 do 5 je umeren i žut, od 6 do 7 je visok i narandžast. Od 8 do 10 je vrlo visok i crven, a od 11 i više ekstremno visok i to je ljubičasta zona.

Danas, sutra i u subotu je u većini mesta 8 i 9, a u Sjenici i na Kopaoniku u petak, indeks je 10.

Mere zaštite od sunca

- Izbegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova



- Koristiti preparate sa zaštitnim faktorom- Faktor naneti najmanje 15 minuta pre izlaska napolje, i nanositi ga na svaka dva sata- Nositi kape i šešire sa širokim obodima- Nositi odeću svetlih boja, od prirodnih materijala, po mogućstvu sa dugim rukavima- Nosite naočare za sunce sa 100 odsto UVA/UVB zaštitom- Redovno proveravati kožu

