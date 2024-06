AFRIČKI ANTICIKLON IDE KA SRBIJI: Stručnjaci najavljuju "pakao", evo kada počinje i koliko će da traje

SREDINOM ove nedelje dnevne temperature bi mogle da padnu čak za 10 stepeni Celzijusa. Nakon toplotnog talasa, stigao je mali predah, a Republički hidrometeorološki zavod Srbije najavljuje nestabilno vreme do petka.

Ipak, prema prognozi meteorologa Ivana Ristića, već oko 20. juna čeka nas novi pakao koji donosi temperaturu od čak 39 stepeni.

Kako najavljuje RHMZ, do petka, 14. juna biće promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji sa velikom količinom padavina za kratko vreme. Može doći i do grada, sa jakim i olujnim vetrom u zoni najjačih pljuskova.

Kako je najavio meteorolog amater Marko Čubrilo, pretežno oblačno uz kišu i pljuskove biće i u četvrtak, posebno u prvom delu dana nad severnim, zapadnim i središnjim predelima.

Vetar će biti severozapadni, dok će se dnevna najviša temperature vazduha kretati od 15 do 23 stepena Celzijusa, i to će biti najsvežiji dan ove nedelje.

- Noć ka petku će biti vrlo sveža uz moguću pojavu magle i minimalnu temperaturu od 6 do 12 stepeni, lokalno samo oko 4 stepena Celzijusa, dok će u petak dnevni maksimum biti od 21 do 27 stepeni Celzijusa. Za vikend će biti ponovo sunčano i toplije uz maksimalne dnevne temperature od 25 do 32 stepena Celzijusa – najavio je Čubrilo.

Međutim, posle toga nam stiže pakao.

Kako je najavio meteorolog Ivan Ristić afrički anticiklon trenutno se nalazi iznad Severne Makedonije i južne Srbije. Upravo zbog toga, u južnoj Srbiji se ne očekuje zahlađenje do petka.

- Sećamo se da smo imali ovaj afrički ciklon negde u januaru. On je doneo veoma visoke temperature za zimsko godišnje doba. Ipak, on se posle povukao početkom proleća, pa smo imali hladnije proleće. Trenutno se afrički anticiklon nalazi iznad Severne Makedonije i Srbije. On se stalno pomera severnije i južnije - pojašnjava meteorolog.

Iako će se anticiklon iz Afrike na kratko povući, Ristić kaže da će se sredinom sledeće nedelje ponovo vratiti na naše područje i to sa temperaturama još višim nego prethodnog puta.

- Oko 20. juna on se vraća iznad Srbije, Severne Makedonije i Grčke, a stiže iz Libije i Tunisa. Temperatura može da dostigne od 35 do 39 stepeni, a na udaru će biti južna Srbija. Sredinom sledeće nedelje ćemo bukvalno da prokuvamo - pojašnjava Ristić.

Kako stručnjaci u Sloveniji navode, vreli afrički vazduh stići će kao rezultat visinskog jezgra iznad Iberijskog poluostrva. Ukoliko se prognoze i pozicioniranje vazdušne mase ostvare, očekuju se temperature mnogo iznad 30°C. U delovima Mađarske i Srbije moglo bi se zabeležiti 40°C.

Kako kaže naš sagovornik, sledeća nedelja je pun pogodak za odlazak na more, jer će temperature vode u Grčkoj i Crnoj Gori biti savršene za kupanje.

- Sledeća sedmica je idealna za odlazak na letovanje u Grčku ili Crnu Goru. Temperatura mora u solunskoj regiji dostići će 26 stepeni, dok će u Crnoj Gori biti od 23 do 25 stepeni. Idealno za kupanje - kaže Ristić.

Ipak, dobra vest je što se afrički anticiklon neće zadržati dugo, te se već krajem juna povući i doći će do osetnog osveženja.

- Poslednje nedelje juna i početkom jula afrički anticiklon biće potisnut, te nas čekaju mnogo prijatnije temperature koje su očekivane za ovo doba godine. Prva nedelja jula donosi nam dnevni prosek od oko 30 stepeni - pojašnjava Ristić.

