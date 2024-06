U JEDNOM DANU ZAMENILI 21 SRČANI ZALISTAK: Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" rezultatima još jednom pomerio granice

INSTITUT za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" juče je još jednom pomerio granice u medicinskim dostignućima! Stručnjaci ove ustanove uspeli su u jednom danu da izvedu 21 zahvat zamene srčanog zaliska, takozvane TAVI procedure! Svi pacijenti su stariji od 70 godina i za njih je ovo spasonosno rešenje, jer ne bi podneli klasično otvaranje grudnog koša.

foto Institut Dedinje

Ovo je treći put da hirurzi "Dedinja" osvajaju najviša priznanja. Nakon obaranja evropskog rekorda krajem marta 2022. godine, kada su prestigli čuvenu lajpcišku kliniku sa 10 TAVI procedura u jednom danu, početkom decembra iste godine, 17 pacijenata je dobilo novi aortni zalistak sa stentom i listićima od svinjske srčane maramice, čime su prvi put osvojili i svetski rekord i prestigli čuvenu kardiohiruršku kliniku u Los Anđelesu.

Profesor dr Milovan Bojić, direktor Instituta "Dedinje", za "Novosti" kaže da je ponosan na organizaciju rada i stručnost svojih lekara:

- Profesor Alan Kribije, koji je prvi put izveo TAVI proceduru u Francuskoj 2001. godine, rekao nam je da naš svetski rekord od 17 ovih intervencija u jednom danu dugo neće moći da bude prevaziđen. Ja sam mu tom prilikom rekao da će "Dedinje" uskoro da obori svoj rekord i evo sa ponosom objavljujem da je juče na našoj klinici urađeno 20 TAVI procedura. To smo uradili u slavu i čast profesora Kribijea, koji je, nažalost, preminuo, ali je za života obećao da će se svi TAVI simpozijumi ubuduće održavati na "Dedinju" i nositi njegovo ime. Ovaj čovek je usrećio mnoge ljude uspostavivši TAVI proceduru. Ona je idealna za starije pacijente koji ne bi podneli otvaranje grudnog koša, a i ako bi podneli imali bi težak postopretivni period. "Dedinje" planira da ubuduće organizuje sve najveće TAVI simpozijume, jer ova procedura može da se izvodi samo u vrhunskim centrima u svetu. Za TAVI proceduru neophodna je besprekorna organizacija, sinhronizacija, logistika, vođenje, jer to je multidisciplinarni pristup koji uključuje različite specijalnosti. Ovo je dokaz da naše službe deluju sigurno, uigrano, sinhrono i to je ponos naše medicine - sa ponosom ističe profesor Bojić.

TAVI procedura se danas izvodi u 170 zemalja sveta, ali Institut "Dedinje" je neprikosnoveni lider po broju izvedenih intervencija. Osim u "Dedinju", TAVI procedure u Srbiji rade se i u Institutu u Sremskoj Kamenici, i u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije. Procenjuje se da je godišnje neophodno uraditi oko 300 implantacija aortnih valvula na milion stanovnika.

Pola veka nema im premca INSTITUT za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", osim što je vlasnik svetskog rekorda, već skoro pola veka je regionalni i evropski lider po obimu posla. U ovoj ustanovi godišnje se uradi više od 2.000 kardiohirurških operacija, 1.750 vaskularnih, 2.000 koronarnih dilatacija, 700 elektro-fizioloških procedura, 135.000 koronarografija i više od 5.000 anestezija. Profesor dr Milovan Bojić posebno ističe da uslovi u kojima je "Dedinje" radilo više od 45 godina, a koji nisu bili idealni, u odnosu na ostvarene rezultate, čini ovu ustanovu neprikosnovnim svetskim liderom.

Za starije pacijente TAVI procedura je spas. Pogotovo za one koji su dugo godina bili rizični za kardiohirurgiju, odbijani, ostavljani da se snalaze kako znaju i umeju. Sada sa TAVI procedurama i TAVI zaliscima može da im se ponudi kvalitetno rešenje.

Kad srce ne može da pumpa krv TRANSKATETARSKA implantacija aortne valvule (TAVI) je minimalno invazivna procedura koja se izvodi potkožnim putem kod pacijenata koji imaju degenerativno izmenjen, odnosno sužen aortni zalistak. U situaciji kada postoji suženje aortnog zaliska srce kao mišić ne može da "pumpa" krv, zbog čega je distribucija krvi u praktično sve organe smanjena. Kao posledica, javlja se raznovrsna simptomatologija, pri čemu su najčešći simptomi bol u grudima, nedostatak vazduha, zamor, vrtoglavica, gubitak svesti, a u odmakloj fazi zbog slabljenja srčanog mišića, javljaju se i simptomi srčane slabosti u vidu gušenja i oticanja nogu.