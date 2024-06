RHMZ SE UPRAVO OGLASIO HITNIM UPOZORENJEM: Sledi nevreme, ovi delovi Srbije prvi na udaru

U NAREDNA dva sata na krajnjem severu Bačke i Banata lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, stoji u najavi RHMZ od 17:35 sati.

Foto: Profimedia

Do kraja sedmice pretežno sunčano i sve toplije, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Maksimalne temperature do ponedeljka (08.06. - 10.06.) od 30 do 34 °S, a zatim (od 11.06.) malo svežije sa najvišom temperaturom od 27 do 32 °S.

Uz lokalni razvoj oblačnosti u ponedeljak (10.06.) i utorak (11.06.) se očekuje nestabilno vreme mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, dok će u ostalim danima pojava pljuskova i grmljavina biti retka (izolovana) pojava.

U Srbiji će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretezno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i na krajnjem severu Vojvodine, uz izolovani razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

