CELA SRBIJA GORI! Pazite kad izlazite napolje u nedelju, posebno u ovih 10 gradova

SRBIJA se već danas crveni, a tek će da se crveni u nedelju za kada je prema zvaničnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljena maksimalna temperatura od 36 stepeni! Samim tim, RHMZ upozorava i na visok nivo UV zračenja koji već danas, u pojedinim gradovima, veoma visok.

Foto: Tanjug

UV indeksa ima više od 11. Do 2 je nizak i zelen, od 3 do 5 je umeren i žut, od 6 do 7 je visok i narandžast. Od 8 do 10 je vrlo visok i crven, a od 11 i više ekstremno visok i to je ljubičasta zona.

Već danas cela Srbija gori

Već danas, u većini gradova Srbije UV indeks je veoma visok. Izuzetak su Palić, Sombor, Loznica, Valjevo, Zlatibor, Požega i Peć, gde je visok i obojen narandžastom bojom.

Sutra će situacija sa UV zračenjem biti malo bolja, te će čak 16 gradova izbeći veoma visok stepen ultraljubičastih zraka i to:

Palić

Sombor

Novi Sad

Zrenjanin

Kikinda

Banatski Karlovac

Vršac

Sremska Mitrovica

Valjevo

Beograd

Crni vrh

Negotin

Zlatibor

Požega

Dimitrovgrad

Ipak, u svim ostalim delovima zemlje zračenje će biti veoma visoko i obojeno u crveno.

U nedelju će biti pakleno

Iako nas sutra očekuje mali predah od veoma visokog nivoa UV zračenja, u nedelju će biti pakleno! Nivo ultraljubičastih zraka biće obojen narandžastom bojom samo u četiri grada: Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda i Loznica.

Ostatak Srbije će goreti, a stepen UV indeksa dostizaće čak 9 na skali od 0 do 11. Najgore će biti u sledećim mestima:

Loznica

Valjevo

Zlatibor

Sjenica

Požega

Kraljevo

Peć

Prizren

Priština

Vranje

Kako se zaštiti na jakom suncu

Izbegavajte boravak na suncu u u vreme kada su UV zraci najjači – u periodu od 10 do 17 sati

Sklonite se u hladovinu u vreme kada su UV zraci najjači

Nosite zaštitnu odeću, šešire i naočari za sunce

Na suncu koristite zaštitne kreme

Informišite se o indeksu UV zračenja

RHMZ je upozorio da nas u urbanim sredinama čekaju tropske noći, naročito od vikenda.

I lekari upalili alarme!

Usled visokih temperatura i visoke vlažnosti vazduha može da dođe i do toplotnog udara. On se, kako su stručnjaci Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" objasnili u izveštaju o tome kako povišene spoljne temperature utiču na zdravlje ljudi, smatra najtežom komplikacijom termičkog stresa, koja zahteva neodložnu medicinsku intervenciju.

Batut je objavio i niz simptoma koji ukazuju na potencijalni toplotni udar.

BONUS VIDEO: Veliko nevreme pogodilo Niš