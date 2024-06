DRAMA LESKOVČANKE: U tuđoj krvi je moj spas

MEDICINSKA sestra iz Leskovca Marija Petronijević svojom borbom protiv leukemije ujedinila je Srbiju, a dok njen život visi o koncu, u mislima je u bolničkoj postelji sa ćerkom koja je na ispitivanjima u Beogradu.

- Jedino mi preostaje da čekam i da se nadam. Sada idem na treći ciklus hemioterapije. Imam i četvrti, a posle toga videćemo šta dalje. Verujem u humanost ljudi i da će se u njihovoj krvi pronaći jedini lek koji može da mi pomogne. To je potpuno bezopasna metoda za sve potencijalne donore, a meni znači život. Ne predajem se. Smrti se ne bojim. Najviše strahujem šta će biti sa mojim bolesnim detetom i šta će biti njena dijagnoza - govori Marija Petronijević.

Njena sudbina skrenula je pažnju javnosti i na važnost formiranja što veće baze donora matičnih ćelija u našoj zemlji. Među prijavljenima u svetskom registru matičnih ćelija nema podudarnih donora! Ona je majka dve devojčice, od pet i sedam godina, koje ne znaju da je žena koja ih je rodila ozbiljno bolesna, jer joj je 16. februara dijagnostikovana leukemija.

- Molim sve ljude dobre volje da mi pomognu da nađem odgovarajućeg donora, da bih bila ponovo zdrava i vratila se svojim ćerkama. Vi koji želite da pomognete i odazovete se akciji, sve što treba jeste da se javite i da vam uzmu krv kako bi se videlo da li ste vi baš onaj ili ona koji meni mogu spasiti život. To je jedna epruveta od tri mililitra za vas, a meni život - kazala je Marija i unapred zahvalila svima koji odgovore na njen apel.



Poziv za pomoć ovoj hrabroj ženi uputilo je i Udruženje pacijenata za pomoć obolelim od akutne leukemije "Leuka".

- Na ovoj slici je žena za koju u ovom momentu nema leka. Smrt joj je izvesna. Marija, majka Une i Danke, umire, a po slikama se to ne vidi. Devojčice to ne znaju... Tu privilegiju nema Marko. On zna da njegova žena i majka njegove dece umire. Zna i nemoćan je - navedeno je u "Leukinoj" objavi na društvenim mrežama.

Sutra velika akcija DAVANjE uzoraka krvi biće organizovano u petak, 7. juna, na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, od 10 do 15 časova, dok svi koji žele da pomognu to mogu da učine i svakog dana u Institutu za transfuziju krvi Srbije u Beogradu, Službi za transfuziju krvi KBC Zemun, u Zavodima za transfuziju krvi u Nišu, Kragujevcu, Subotici i Užicu, kao i na svim mestima gde god da su ekipe za prikupljanje dragocene tečnosti.

Marko je sa ćerkom u bolnici u Beogradu. Sad ih još više brine šta je sa devojčicom, jer se čeka konačna dijagnoza. Najave lekara su ozbiljne, a strah od mogućeg zaokuplja oboje.



- Brinem za ćerku koja se razbolela decembra prošle godine. Svoju dijagnozu sam dobila dok smo pokušavali da ustanovimo šta se dešava sa njom. Rezultati su joj bili veoma loši, a prognoze lekara nimalo ohrabrujuće. Sumnjaju na distrofiju mišića.

Konstatovana je toksikoplazma i videćemo šta će lekari dalje da urade. To je dete koje se hrabro nosi sa onim što ju je snašlo i zbog nje nemam prava da odustanem - ispričala je Marija.

Ova mlada žena koja gleda smrti u oči ne gubi nadu, i dalje veruje da će, zahvaljujući dobrim ljudima, na kraju sve biti kao nekada. Vreme ne radi za Mariju i zbog toga je neophodno da se u što kraćem roku pronađe odgovarajući davalac matičnih ćelija.



Jednostavna procedura PRIJAVA u registar podrazumeva popunjavanje formulara i davanje jedne epruvete krvi. Ukoliko dođe do podudarnosti, tek tada se donosi odluka i ide u dalju proceduru. Matične ćelije se mogu prikupiti i iz bedrene kosti, ali odluku o tome donosi davalac. Procedura je bezbedna. Davalac se ne može zaraziti krvlju prenosivim bolestima, ne postaje anemičan i ne narušava svoj imuni sistem, a deo matičnih ćelija koji se da brzo se i nadoknadi.

Najveća verovatnoća za to je u Srbiji i zato se mole svi koji imaju između 18 i 45 godina, bez obzira na pol i krvnu grupu, koji ne boluju od teških hroničnih oboljenja srca, pluća i bubrega ili malignih oboljenja, da se jave i provere da li je među njima baš onaj koji se traži. Da bude Marijin lek i život.