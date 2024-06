UPALJEN CRVENI METEOALARM: Vremenska prognoza za 3. jun

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredni period.

Foto: Tanjug

Očekuje se nestabilno i promenljivo vreme, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno se očekuje veća količina padavina za kratko vreme, uz grad i olujni vetar. Zbog toga je na snazi i crveni meteoalarm, a MUP je upozorio na potencijalne bujične poplave. Ostaje toplo. Jutarnja temperatura do 18, najviša do 30.

VREME U SRBIJI

Promenljivo, toplo i nestabilno. Ujutro i pre podne ponegde kiša, a ređe i pljuskovi s grmljavinom, dok će u drugom delu dana pljuskovi s grmljavinom biti češći i izraženiji. Lokalno se očekuju i grmljavinske nepogode sa jakim pljuskom, gradom i olujnim vetrom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije povremeno jak jugozapadni, kasnije posle podne i uveče u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 24 do 30 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina sa gradom na širem području i količinom padavina ≥ 20 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 90%.

VREME U BEOGRADU

I u Beogradu promenljivo, a veća količina padavina očekuje se u drugom delu dana. Temperatura do 27 stepeni. Od utorka više sunca i postepena stabilizacija vremena.

PROGNOZA ZA NAREDNI PERIOD

Utorak: Promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom biće ređa pojava i slabijeg intenziteta u odnosu na prethodni dan. Vetar slab i umeren, na severu povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 24 do 30 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.

Sreda: Promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a ponegde se očekuje i kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 25 do 29 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.

Četvrtak: Pretežno sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog smera. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 29 do 31 stepen.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 7. do 11. 6. 2024)

Pretežno sunčano i sve toplije sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 30 do 35 stepeni.

(RTS)