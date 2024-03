CILJAJU DECU, KREIRAJU ČOVEKA KOME ĆE I DOBRO I ZLO BITI ISTO: Margaret Piters upozorava - Uništavaju nas džender ideologija i politka

DžENDER ideologija u Srbiju ulazi mnogo godina pošto se ukorenila u zapadnoevropskim zemljama i Americi, i morate da budete oprezni da se ne uvuče u obrazovanje.

Foto: Zoran Jovanovic

Mladi ljudi ekstremno trpe zbog pokušaja razbijanja komplementarnosti muškarca i žene. Deca uče da postoje različite forme porodice, braka, seksualne orjentacije. Stvara se nova etika u kojoj ne postoji razlika između dobra i zla.

Na ovo je u razgovoru za "Novosti" upozorila Margaret Piters, jedan od vodećih svetskih stručnjaka za probleme koje indikuju džender ideologija i politika. Diplomirala je na Sorboni, doktorirala na Varšavskom univerzitetu, a tema njenog doktorskog rada bila je lobalno upravljanje svetom.

Pitersova je došla iz Brisela zbog učešća na naučnom skupu "Pravni aspekti i posledice Zakona o rodnoj ravnopravnosti", koji je pre dva dana održan u Narodnoj biblioteci Srbije u organizaciji Srpske pravoslavne crkve i Matice Srpske. Za sebe kaže da je intenacionanog porekla. Roditelji su joj Belgijanci, a rođena je u SAD. Živela je u šest država. Duže od tri decenije se bavi džender problematikom. Ranije od drugih je prozrela da bi ovom problemu trebalo posvetiti više pažnje.

Ciljaju decu * Šta je po vama krajnji cilj džendera? - DžENDER revolucija je projekat promene seksualnog i društvenog utemeljenja - kaže Peterson. - Reč je o dekonstrukciji društvenog poretka, destabilizaciji institucija u svim oblastima. Nijedna civilizacija do sada se nije obavezala da promeni sadržaj obrazovanja, kulture, politike i zakona, od vrha do dna radi ovog cilja. Najproblematičnije džender revolucije je to da cilja decu.

- Bavila sam se novinarstvom u vreme pada Berlinskog zida i interesovalo me je da saznam šta se tada dogodilo i kakve su posledice - kaže nam Pitersova. - Ujedinjene nacije su od tog događaja integrisale novi globalni konsezus za 21. vek. To su učinile kroz niz od devet međunarodnih konferencija između 1990. i 1996. na različite teme iz oblasti socioekonomije i životne sredine. Novi jezik odsutan iz temeljnih dokumenata UN i Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, nametnuo se na ovim konferencijama izražavajući novu globalnu etiku. Etiku iz koje su moralne predstave o dobru i zlu uglavnom odsutne. Rod odnosno džender jedan je od primera novog jezika. Važno je razumeti da džender nije izolovana agenda. Na četvrtoj svetskoj konferenciji o ženama u Pekingu 1995. godine, UN proglasile su globalni konsenzus o rodnoj ravnopravnosti, a 189 članica priključilo se konsenzusu. Peking je prihvatio primenu strategije pod nazivom "Integracija rodne perspektive", koja podrazumeva uključivanje u sve oblasti društvenog života: zakone, politiku, obrazovanje, kulturu. Na svim nivoima, u svim zemljama.

* Srbija u to vreme nije bila članica UN...

- Zato se o rodnoj ravnopravnosti kod vas raspravlja mnogo godina kasnije. Članstvo Sbije u UN doneo je, nažalost, i značajnu finansijsku podršku organizacijama civilnog društva koja se zalažu za rodnu ravnopravnost. Dok sam se pripremala za konferenciju, istraživala sam postignuća džender ideologije u vašoj zemlji i uplašila se. Džender revolucija u Srbiju je stigla uz političku evoluciju koja premešta moć na operativce izvan vaše zemlje. Važno je prepoznati te operativce, njihove strategije, partnerstva, ciljeve, efikasnost i uticaj. Internacionalne organizacije su veoma ukorenjene da sprovedu agendu o rodnoj ravnopravnosti. Njihovu snažnu strategiju teško je kontrolisati, jer nema parlamentarne debate, već se polemiše u civilnim društvima koja nisu mnogo vidljiva.

Foto: Zoran Jovanovic

* Da li bi Srbija trpela sankcije ako bi odbila agendu o rodnoj ravnopravnosti i upotrebi rodno senzitivnog jezika?

- Verovatno bi dobila manje novca iz nekih evropskih fondova, kao što se dogodilo Poljskoj, Mađarskoj i nekim afričkim zemljama. Na mnoge vlade se vrši pritisak da se implementira rodna agenda koja se tiho širi u društvima. To se događa i u vašoj zemlji. Rodna agenda nije plod volje naroda, i ne proizilazi iz istorije, tradicije, kulture, religije. Ona je plod zapadne, feminističke, seksualne, revolucije koju je nametnula vladajuća manjina na kormilu globalne uprave koja se vrti oko UN kao svog centra. Globalna uprava je premestila moć nacionalnih vlada na transnacionalne koje ne podleležu odgovornosti, i time duboko destaiblizovala međunarodni poredak zasnovan na suverenitetu. Partnerstva su dobro finansirana i usmerena ka ostvarivanju određenih ciljeva, pri čemu je rod jedan od prioriteta. Bez sumnje se i na vašu vladu i društvene činioce vrši pritisak da u većoj meri sarađuju sa organizacijama civilnog društva i stranim agentima.

* Koja je svrha džender ideologije?

- Svrha joj je prometejska, da stvori novog čoveka. Mnogo je apsurdnih situacija, ne samo ono što deca uče u školi, već i to što dečaci nose suknje i haljine. Devojčice se igraju sa kolima, a dečaci sa lutkama. Na taj način se dekonstruišu stereotipi. Profesor matematike u jednoj hrišćanskoj školi je homoseksualac. On ne želi da ga đaci zovu gospodine, već insistira da bude "OnOna". Možete li da zamislite koliko nevolja to izaziva kod tinejdžera?! Možda je jedan od navećih izazova džender revolucije njen projekat obrazovne reforme. Da bi se nepovratno preobrazile sve kulture nema ništa efikasnije od reforme obrazovanja.

Zadržite materinstvo u kulturi Mogu li roditelji da smanje uticaj džender ideologije na decu? Mogu li roditelji da smanje uticaj džender ideologije na decu? - NASTAVNICI i roditelji do sada su se snažno suprotstavljali pritiscima da se promeni nastavni program. Ali, taj pritisak će se povećavati i trebalo bi da budete oprezni. Vaša volja da se oduprete napadima džender agende odraz je žive vere i bogatog duhovnog nasleđa. Muškarci i žene su i u hrišćanskoj tradiciji ravnopravni, a veoma je važno da se zadrži materinstvo u kulturi. Džender ideolozi pokušavaju da dekonstruišu taj i druge stereotipe.

* Kako vidite ljudsko društvo za 25 godina?

- Dolazi doba transhumanizma, sledeći korak je brak između ljudskih bića i mašina. Živimo u veoma kritičkom trenutku u istoriji ljudskog roda. Vodi se velika antropološka bitka. Zle sile hoće da unište ljudsko biće. Ne znam da li će u tome uspeti. Opasno je to što ljudi u Srbiji slede zapadni način života. To nije dobar model.

* A, koji je dobar model?

- Dobar model je hrišćanski put. Isus nam pokazuje ko smo mi.