APEL LEKARA: Operacije u inostranstvu su rizične

Doktor Dragan Gunjić, hirurg iz Beograda koji se bavi barijatrijskom hirurgijom (smanjivanje želuca) povodom slučaja mlade Britanke Morgan Ribeiro (20), koja je preminula u Kliničko-bolničkom centru "Bežanijska Kosa" nakon operacije želuca u Turskoj za "Novosti" kaže da ljudi koji se odlučuju na ove zahvate za mršavljenje se ne informišu dovoljno:

Foto: Nikola Skenderija

- Oni plate cenu operacije koja im je potrebna, ali nisu spremni da se suoče sa činjenicom da svaki hirurški zahvat može da se završi komplikacijama, a to nekada enormno može da uveća troškove. Zato apelujem na ljude da to rade kod proverenih hirurga koje uvek mogu da kontaktiraju i nakon otpusta iz bolnice i da je idelano da to rade u svojoj zemlji, jer nema jezičke barijere, što takođe može da bude velika prepreka.

On objašnjava da je princip lečenja u inostranstvu takav je da je uglavnom unapred tačno definisan datum operacije, samim tim avionski prevoz sa tačno definisanim dolaskom i povratkom. Boravak u bolnici je najkraći mogući, nakon čega se pacijent otpušta na dodatni oporavak u hotel koji je u blizini bolnice. Nakon otpusta, smatra se da je usluga dogovorena cenom u potpunosti pružena. Sve dodatne komplikacije koje zahtevaju rehospitalizaciju dodatno povećavaju cenu lečenja.

Smrt mlade Britanke Morgan Ribeiro (20), koja je preminula par dana posle Božića, od posledica koje je zadobila posle operacije smanjenja želuca u Turskoj, još jednom je ukazao na fatalne ishode koje sa sobom može da nosi sve popularniji zdravstveni turizam. Pacijenti iz svih delova sveta koji bi da zategnu kapke, podignu zadnjicu i smanje želudac, masovno prihvataju hirurške aranžmane u Turskoj gde im se za povoljnu cenu rade ove operacije, bez pitanja kakve su moguće komplikacje. A, komplikacije su, kada se jave, životno ugrožavajuće i teške, o čemu svedoči i slučaj od pre godinu i po dana domaće rijaliti zvezde koja je, takođe nakon operacije u Turskoj i smanjivanja želuca, lečena u Beogradu i imala je sreće da izvuče živu glavu.

Kako piše britanska štampa, Morgan je otišla u Tursku kako bi se podvrgla operaciji želuca, jer je godinama trpela maltretiranje zbog svoje prekomerne težine. Međutim, u povratku kući 8. januara, drugog dana Božića, mladoj devojci je pozlilo u avionu zbog čega su prinudno sleteli na beogradski aerodrom. Morgan je iz aviona prevezenea kolima hitne pomoći u dežurnu bolničku ustanovu.

Kako se navodi lekari su ustanovili da joj je presečeno tanko crevo, zbog čega su operativno morali da joj uklone 10 santimetara tankog creva, ali je 9. januara došlo do srčanog zastoja, zbog čega je stavljena u indukovanu komu. Četiri dana kasnije, nesrećna devojka je preminula.

Njena majka Erin Gibson osudila je kliniku za estetsku hirurgiju u Istanbulu, jer su njenu ćerku pustili iz bolnice samo tri dana nakon operacije, rečima "uzeli su joj novac i ostavili je da umre". Nesrećna majka navela je da je Morgan zakazala operaciju bez njenog znanja, a da je naknadno saznala da je intervenciju platila 2.500 funti kompaniji u Švajcarskoj, ali je operacija obavljena u Turskoj.

Majka Morgan Ribeiro istakla da su lekari i svi nadležni u Beogradu bili sjajni u pružanju pomoći njenoj ćerki.

Niske cene BROJ Britanaca kojima je potrebna hospitalizacija nakon estetske operacije u inostranstvu u poslednje tri godine se udvostručila zbog popularnosti kozmetičkih klinika u Turskoj, a posebno su "primamljive" niske cene zahvata. Britansko udruženje estetskih plastičnih hirurga (BAAPS) otkrilo je od 2018. godine 324 Britanaca zahtevalo hospitalizaciju nakon operacija u inostranstvu. Prema podacima ovog udruženja, Turska je bila najveći izvor neuspešnih operacija, a posle nje Češka i Litvanija.