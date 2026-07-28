JAPANSKA DIJETA: Zdravo skida višak kilograma (JELOVNIK)

DOK se na društvenim mrežama gotovo svakodnevno pojavljuju nove "čudotvorne" dijete koje obećavaju brzi gubitak kilograma, jedan način ishrane poslednjih meseci privlači sve veću pažnju nutricionista i ljudi koji žele da smršaju bez izgladnjivanja. Reč je o takozvanoj japanskoj dijeti, koja zapravo nije strogi režim ishrane, već način života zasnovan na principima tradicionalne japanske kuhinje.

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Za razliku od dijeta koje podrazumevaju drastično smanjenje kalorija ili izbacivanje čitavih grupa namirnica, japanski pristup počiva na umerenosti. Obroci su manji, ali nutritivno bogati, a naglasak je na svežim i minimalno prerađenim namirnicama. Svakodnevno se jedu riba, povrće, pirinač, mahunarke, proizvodi od soje, morske alge, voće i zeleni čaj, dok su crveno meso, slatkiši i industrijski prerađena hrana zastupljeni mnogo ređe.

Stručnjaci ističu da je jedna od najvažnijih karakteristika tradicionalne japanske ishrane veličina porcija. Umesto velikih tanjira, obroci se služe u više manjih posuda, što pomaže da se lakše kontroliše količina pojedene hrane. Istovremeno, obroci se jedu polako, uz dobro žvakanje, kako bi mozak imao vremena da prepozna osećaj sitosti.

Posebno je zanimljiv japanski princip poznat kao hara hači bu, koji podrazumeva da se sa jelom prestane kada je čovek oko 80 odsto sit. Na taj način izbegava se prejedanje, a organizam dobija dovoljno energije bez nepotrebnog unosa kalorija.

Na jelovniku bi često trebalo da se nalaze losos, skuša, sardina i druge masne ribe bogate omega-3 masnim kiselinama, kao i tofu, miso supa, pečurke, kupus, brokoli, šargarepa, rotkvica, krastavac, spanać i druge sezonske namirnice. Pirinač je najčešći izvor ugljenih hidrata, dok se hleb i peciva jedu znatno ređe nego u evropskim zemljama.

Ovakav način ishrane organizmu obezbeđuje velike količine vlakana, vitamina, minerala i antioksidanasa, a istovremeno sadrži relativno malo zasićenih masti i šećera. Zbog toga brojne studije povezuju tradicionalnu japansku ishranu sa manjim rizikom od gojaznosti, povišenog krvnog pritiska, šećerne bolesti tipa 2 i kardiovaskularnih oboljenja.

Petodnevni jelovnik inspirisan japanskom ishranom:

Foto: freepik/stockking

Ponedeljak

Doručak: činija ovsenih pahuljica kuvanih u mleku ili napitku od soje, uz pola banane i šolju zelenog čaja

Užina: jabuka

Ručak: 150 grama pečenog lososa, 100 grama kuvanog pirinča, brokoli kuvan na pari i salata od krastavca sa malo susama

Užina: čaša nemasnog jogurta

Večera: supa od povrća sa tofuom i pečurkama

Foto: Novosti/AI

Utorak

Doručak: omlet od dva jaja sa spanaćem i paradajzom

Užina: kruška

Ručak: pileći file na žaru, kuvani pirinač i dinstano povrće - tikvice, šargarepa i paprika

Užina: šaka badema

Večera: salata od tunjevine, zelene salate, krastavca i paradajza

Foto: freepik/azerbaijan_stockers

Sreda

Doručak: nemasni grčki jogurt sa ovsenim pahuljicama i borovnicama

Užina: pomorandža

Ručak: skuša iz rerne sa barenim krompirom i salatom od kupusa

Užina: kivi

Večera: miso supa sa tofuom i mladim lukom

Foto: pexels.com/Mark Stebnicki

Četvrtak

Doručak: integralni tost sa mladim sirom i avokadom, uz šolju zelenog čaja

Užina: nekoliko oraha

Ručak: ćureći file sa mešavinom kuvanog povrća i pirinčem

Užina: šljiva ili breskva

Večera: lagana salata sa kuvanim škampima, zelenom salatom i krastavcem

Foto: freepik/chandlervid85

Petak

Doručak: pirinčana kaša sa malo cimeta i sitno seckanom jabukom

Užina: mandarina ili breskva

Ručak: oslić ili bakalar, uz bareni brokoli i šargarepu i manju porciju pirinča

Užina: čaša kefira

Večera: velika salata od povrća sa kockicama tofua ili kuvanim jajetom