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ANTISEPTIK KOJI POBOLJŠAVA PAMĆENJE: Lekovita žalfija, moćan saveznik u borbi protiv znojenja

Ивана Ковачић
Ivana Kovačić

09. 06. 2026. u 07:00

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KADA se govori o lekovitosti žalfija, često se spominje to da "dezinfikuje grlo i usta". Međutim, ta biljka ima daleko složenije dejstvo koje izlazi iz okvira običnog antiseptika.

АНТИСЕПТИК КОЈИ ПОБОЉШАВА ПАМЋЕЊЕ: Лековита жалфија, моћан савезник у борби против знојења

Foto: Depositphotos/svehlik

Žalfija je biljka snažnog sastava - bogata je etarskim uljima, flavonoidima i jedinjenjima koja utiču na nervni i hormonski sistem. Jedno od manje poznatih dejstava odnosi se na regulaciju znojenja. Čaj od žalfije se tradicionalno koristi kod pojačanog znojenja, uključujući i noćno znojenje ili valunge u menopauzi. Smatra se da deluje na centre koji regulišu telesnu temperaturu, što je čini neobično korisnom u tim stanjima.

Još zanimljivija je njena veza sa pamćenjem i koncentracijom. U okviru fitoterapije žalfija se posmatra kao biljka koja može blago da stimuliše moždane funkcije. Postoje istraživanja koja ukazuju da njeni ekstrakti mogu da pomognu kod smanjenja mentalnog umora, pa čak i da imaju potencijalnu ulogu u očuvanju kognitivnih funkcija kod starijih osoba. Taj efekat se dovodi u vezu sa uticajem na neurotransmitere u mozgu.

Manje je poznato da žalfija ima blago estrogensko dejstvo. Upravo zato se koristi kod hormonalne neravnoteže kod žena, ali i zahteva oprez, jer nije za svakodnevnu dugotrajnu upotrebu bez pauze. Taj hormonski uticaj je jedan od razloga zašto se u narodnoj medicini smatra "ženskom biljkom".

Interesantno je i njeno dejstvo na varenje. Žalfija može da podstakne lučenje žuči i ublaži nadutost, ali i da smiri crevne grčeve. U tom smislu deluje dvosmerno - i stimuliše kada je potrebno, i smiruje kada postoji iritacija.

Priprema čaja

ZA pripremu čaja od žalfije dovoljna je jedna ravna kašičica sušenog lista za jednu šolju (oko 200 ml) vode. Voda treba da provri, ali se žalfija ne kuva dugo. Najbolje je da se list prelije vrelom vodom, poklopi i ostavi pet do 10 minuta. Poklapanje je važno jer se tako čuvaju etarska ulja koja nose veliki deo lekovitosti. Nakon toga se čaj procedi i pije dok je topao, ne vreo. Obično se preporučuje jedna do dve šolje dnevno, i to ne kontinuirano mesecima. Najčešće se pravi kura od sedam do deset dana, pa se napravi pauza. Razlog za to je što žalfija sadrži aktivne supstance koje u većim i dugotrajnim količinama mogu da opterete organizam.

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