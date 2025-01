SIRUP OD BOROVIH IGLICA: Domaći melem za kašalj - Lako se pravi, dobar je i za decu i odrasle

SIRUP od borovih iglica u našoj tradicionalnoj medicini smatra se veoma delotvornim prirodnim sredstvom za jačanje imuniteta, protiv svih vrsta prehlada, kašlja i drugih oboljenja disajnih puteva.

Foto Shutterstock

Ovaj narodni lek može da se pravi od iglica belog bora (Pinus sylvestris), od svetlo-zelenih iglica smreke i jele, ali ne i od četinara kao što su tisa ili tuja, jer oni mogu da sadrže toksična jedinjenja.

Sirup od borovih iglica deluje i na decu i na odrasle

Borove iglice bogate su vitaminom C i imaju ga skoro četiri puta više od pomorandže tako da je sirup od borovih iglica, sa dodatkom meda, efektan napitak bogat i karotenima. Delotvoran je kod prehlade izazvane rinovirusima i naročito se preporučuje nakon pada imuniteta ili posle oporavka od dužih bolesti, kako bi organizmu vratio snagu. Borove iglice se koriste sveže, po mogućnosti odmah po branju, jer se dužim čuvanjem gubi deo njihovog lekovitog svojstva. Ono što je važno je da ovaj domaći lek može da se koristi i za odrasle i za decu. Takođe, može se dodavati u biljne čajeve kako bi se dobio pojačan ukus.

Foto: Shutterstock

Lekovite prednosti borovih iglica

Borove iglice imaju različite potencijalne zdravstvene prednosti:

– mogu da budu umirujuće za kašalj

– pomaže da kašalj bude produktivniji

– podstiče prirodne funkcije imunog sistema.

Borove iglice, kao i one drugih vrsta četinara, dovode se u vezu sa nizom kvaliteta, odnosno dejstva:

Analgetik (olakšava bol)

Antibakterijsko dejstvo

Antifungalne

Anti-inflamatorne

Antimikrobne

Antioksidans

Antiseptik

Antitusik (suzbijanje kašlja)

Antivirusno

Aromatično

Adstringentno

Detoksikacija

Dezinfekciono sredstvo

Diuretik

Imuno-modulaciono dejstvo (podržava imunološku funkciju)

Poboljšanje cirkulacije

Podrška zdravlju limfnog sistema

Olakšavanje nervne iscrpljenosti i umora

Ublažavanje bola u mišićima. Foto Shutterstock

Recepti za pravljenje sirupa od borovih iglica

Za pravljenje ovog domaćeg leka najvažnije je nabaviti čiste i sveže borove iglice, a proces pripreme je veoma jednostavan. Sirup može da se pravi ili sa šećerom ili sa medom, i treba ga držati u frižideru.

Priprema:

Pravljenje sirupa za kašalj od borovih iglica je jednostavno i u suštini nema više posla od pravljenja jako jakog čaja od bora. Za sirup je potrebno:

1 šolja (oko 200 g) seckanih svežih zelenih borovih iglica

1¼ šolje filtrirane ili izvorske vode

½ šolje domaćeg meda, po ukusu.

Borove iglice prvo dobro oprati, potopiti ih toplu vodu i ostaviti da odstoje sat vremena. Ako pravite sirup od dugih iglica, poput onih od istočnog belog bora, iseckajte ih na manje delove. Manje iglice četinara nema potrebe seckati. Iglice bora najlakše je seći čistim, oštrim makazama.

Zatim stavite šolju grubo iseckanih borovih iglica u manju šerpicu ili lonac i prelijte sa 1 ¼ šolje ključale vode. Pokrijte posudu i sklonite je sa vatre. Čaj ne treba ostaviti da prokuva jer to razlaže vitamin C. Ostavite borove iglice da se namoče u vrućoj vodi dok se ne ohladi, na sobnoj temperaturi. Procedite iglice pomoću gaze ili sitne mrežice, a preostalu tečnost umešajte u ½ šolje meda. Sirup od borovih iglica imaće prijatan, citrusni i drvenasti ukus, a i miriše divno. Med u sirupu deluje kao prirodni konzervans i čuva sirup svež do mesec dana u frižideru.

(eKlinika)