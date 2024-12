MUKE ZBOG KALKULOZE: Savet stručnjaka - Kamen u buregu veći od osam milimetara mora da se razbije

VIŠE od jedan odsto na milion ljudi starijih od 30 godina suočava sa pojavom kamena u urinarnom traktu (kalkuloza).

Foto: Shoutterstock

Ovo stanje je tri puta učestalije kod muškaraca, a nažalost ponekad može da se javi i u dečjem uzrastu. Da postoji kamen u mokraćnom sistemu najčešće se otkrije kada se on pokrene i izazove bolove.

U intervjuu za "Novosti" dr Goran Savić, načelnik odeljenja urologije u Kliničko-bolničkom centru "Zvezdara" kaže da se svakom pacijentu sa kalkulozom urotrakta pristupa individualno, iako postoje opšte smernice za lečenje ovog stanja:

- Opšte smernice upućuju da bubrežne kamence veće od osam milimetara treba lečiti, kao i sve kamence mokraćnih kanala za koje se ne očekuje da je moguća spontana eliminacija. U ovu grupu kamenaca svrstavaju se kamen uretera, odnosno kanala koji povezuje bubreg sa mokraćnom bešikom. Zatim kamen mokraćne bešike i kamen završnog dela mokraćnog kanala.

o Zašto je takozvani napad bubrega toliko bolan i zašto se osim bola javlja potreba za povraćanjem, uriniranjem i defekacijom?

- Kamen u bubregu čak i ne mora da daje simptome pa se nekada otkriva sasvim slučajno na rutinskim pregledima, i to je obično kamen koji se ne kreće. Međutim, kada se kamen pokreće u bubregu on počinje da daje simptome u vidu bolova različite jačine. A, kada kamen izađe iz bubrega u ureter, odnosno kanal koji povezuje bubreg sa mokraćnom bešikom, koji je inače tanak i veoma osetljiv, izaziva zastoj mokraće u bubregu što širi bubreg, isteže bubrežnu kapsulu i dovodi do najjačih bolova za koje medicina zna. Bol je lokalizovan u slabini i širi se ka mokraćnoj bešici i genitalijama. Često je praćen mučninom i povraćanjem koji su refleksni fenomeni. Takođe, može da bude prisutan i nagon na često mokrenje i defekaciju, što je takođe refleksni fenomen karakterističan za kamen koji se spustio nisko pred ulazak u mokraćnu bešiku.

Privatna arhiva Dr Goran Savić

o Da li ovaj bol može da prođe bez lekova protiv bolova?

- Važno je naglasiti da se ovakav bol javlja u početku i vremenom slabi a može i prestati posle nekoliko nedelja, jer se bubreg "navikava", što ne znači da je kamen eliminisan. Ovakvo stanje ako traje duže od četiri nedelja može da dovede i do gašenja funkcije bubrega.

o Do kakvih još posledica može da dovede kalkuloza urotrakta?

- Kalkuloza urotrakta može prouzrokovati više komplikacija lakših i težih, do onih najozbiljnijih kada je kalkuloza udružena sa infekcijom u urotraktu i može dovesti do urosepse - stanja koje ugrožava život i koje zahteva hitno i neodložno lečenje. Takođe, jedna od najozbiljnijih komplikacija kalkuloze urotrakta je i prestanak bubrežnog rada koji dovodi bolesnika do trajne dijalize. Dve pomenute komplikacije su najteže. Ostale komplikacije su brojne ali manje značajne, a najčešće su to neprestajući bolovi manjeg ili većeg intenziteta, pojava ponavljanih infekcija, hronična infekcija sa formiranjem apscesa u bubregu ili pored bubrega, što takođe može ugroziti život. Može da se pojavi i krv u urinu obično nakon dužeg hoda ili fizičkog napora. Takođe, ako dugo traje kalkuloza u urinarnom traktu može biti i uzrok karcinoma u nekim retkim slučajevima.

Čajevi pomažu u prevenciji o Mogu li čajevi i drugi biljni preparati da pomognu u rešavanju kalkuloze u urotraktu? - Čajevi i drugi biljni preparati mogu biti korisni. Naravno, od ove vrste terapije ne možemo i ne smemo očekivati razrešenje problema. Uzimanjem čajeva i biljnih preparata koji potpomažu eliminaciju kristala i koji utiču na sprečavanje stvaranja kamena u stvari najviše delujemo preventivno da ne bi došlo do stvaranja većeg kamena koji treba tretirati nekom od metoda. Za pacijente sa kalkulozom urinarnog trakta najvažnije je saznanje da svaki dan treba da izmokre više od 2.000 ml urina. To znači da moraju unositi više od 2.500 ml tečnosti u vidu pre svega vode, a potom i čajeva.

o Koje su sve metode na raspolaganju za razbijanje kamena u urotraktu?

- Kod nas postoje gotovo sve metode koje se koriste i u svetu za razbijanje (litotripsiju) kamena u urotraktu. Osnovna podela je na neinvazivne i invazivne. U neinvazivnu proceduru spada ESWL. Ona se radi bez opšte anestezije ali pacijenti dobijaju premedikaciju za ovu vrstu razbijanja kamena i obično je postupak bezbolan. Istina je da ova metoda nekada može da bude bolna, što je razlog da se zameni nekom od invazvnih procedura.

o Šta se radi u totalnoj ili opštoj anesteziji?

- Sve invazivne - interventne metode se rade u opštoj anesteziji i samim tim nisu bolne. U ove metode svrstavaju se endoskopska semirigidna i fleksibilna litotripsija. Izvode se pristupom kroz mokraćne kanale, obe mogu koristiti različite izvore energije - laser, ultrazvuk i balističku energiju. Postoji i perkutana litotripsija koja se izvodi pristupom kroz kožu. Na raspolaganju nam je i otvorena i laparoskopska hirurgija, ali to retko radimo.

o Koje su indikacije da se kalkuloza tretira nekom od interventnih metoda?

- Da bismo se odlučili koju intervetnu metodu da upotrebimo u lečenju kalkuloze moramo uraditi preciznu dijagnostiku koja podrazumeva obavezno snimanje skenerom, potrebno je da se uradi takozvana CT urografija. Nakon saznanja koje nam skener daje o tačnoj poziciji, veličini i tvrdoći kamena, opredeljujemo se za neku od metoda. Metode mogu biti endoskopske, znači da se sve radi ulaskom kroz mokraćne kanale do kamena i mogu podrazumevati lasersku litotripsiju, ultrazvučnu I balističku litotripsiju. Izbor izvora energije - laser, ultrazvuk i balistični litotripstor, nije presudan u ishodu lečenja.

o Da li sve te metode daju dobar rezultat?

- Zavisno od postojeće opreme i obučenosti kadra svakom pobrojanom metodom je moguće postići dobar rezultat. Ipak, laserska litotripsija se izdvaja kao najbolja za tvrđe i veće kalkuloze. U poslednje vreme se pojavljuju i litotriptori koji imaju mogućnost upotrebe više izvora energije istovremeno i koriste se za kalkuloze veće od 25 milimetara u bubregu ili mokraćnoj bešici.