UPOZORENJE LEKARA: Kada prehlada oslabi organizam, lako izbije herpes

KADA imunitet oslabi usled prehlade, kao i bilo koje druge infekcije, pogotovo kod starijih osoba, može da se pojavi herpes zoster.

Foto Shutterstock

Ovo stanje prate bolovi, svarb i peckanje kože na onim delovima gde će se kasnije pojaviti promene u vidu crvenila. Herpes zoster nije retka infekcija, a s obzirom na to da može da bude veoma bolna i da uzrokuje komplikacije, trebalo bi je lečiti na odgovarajući način.

Doktor Aleksandra Radovanović Spurnić iz Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije kaže da je za lečenje herpes zostera potrebna odgovarajuća doza antivirusnog leka i da bi pacijenti sa herpes zosterom trebalo da se upućuju na specijalistički pregled kod infektologa, a ne kod dermatologa.

- Terapija herpes zostera podrazumeva da pacijent dnevno popije 20 tableta iz pet puta - kaže naša sagovornica.

Ona objašnjava da se virusom varičela zoster najveći broj ljudi inficira u detinjstvu. Tada se virusna infekcija, kako kaže, manifestuje pojavom ospi po čitavom telu i klinička slika je uglavnom blaga:

Pre ospi bol i peckanje Kako objašnjava dr Aleksandra Radovanović Spurnić, infektolog, pre pojave herpes zostera, odnosno kožnih promena pacijent ima osećaj bola, pečenja ili svraba na mestu gde će ospa da izbije. To može da traje od dva do četiri dana. Posle toga dolazi do pojave ospi, odnosno pojavljuje se crvenilo, a zatim vodene bubuljice - mehurići koji su grozdasto raspoređeni na crvenim ostrvcima na delu kože koju inerviše nerv kojim "putuje" virus.

- Ova bolest se naziva varičela ili ovčije boginje. Kada se varičela preleži, virus se trajno nastanjuje u organizmu u dorzalnim korenovima kičmene moždine. Ukoliko dođe do pada imuniteta usled bolesti, traume, stresa, primene hemioterapije ili starosti, virus se ponovo aktivira i izaziva pojavu herpes zostera. Pacijenti koji imaju herpes zoster zarazni su samo za one koji nisu bolovali od varičele.

Iako se herpes zoster uspešno leči odgovarajućim dozama antivirusnog leka koji propiše lekar, komplikacije su moguće.

- Dešava se da dođe do bakterijske superinfekcije promena na koži, zbog čega u terapiju moraju da se uključe i antibiotici - kaže dr Radovanović Spurnić. - Zato je važno da pacijenti koji imaju herpes zoster redovno peru kožu vodom i sapunom, da nose isključivo čistu pamučnu garderobu i da češće menjaju posteljinu. Može doći i do ispoljavanja virusa na očnom nervu, što je obično komlikovanije stanje od promena na koži. Ipak, najčešća komlikacija su bolovi koji mogu da traju i šest meseci, pa i do godinu dana posle povlačenja kožnih promena. U terapiju se u tom slučaju uključuju i lekovi protiv bolova, kao i vitamin B.