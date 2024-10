DA SE SMANJI BROJ PACIJENATA SA UZNAPREDOVALOM BOLEŠĆU: Predstavljena nova dijagnostička metoda za rano otkrivanje melanoma

NOVA dijagnostička metoda za rano otkrivanje melanoma u velikoj meri bi mogla da dovede do ranijih hirurških i terapijskih intervencija, smanjujući tako broj pacijenata sa uznapredovalom bolešću.

Foto Shutterstock

Nova metoda, predstavljena na European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress 2024. koristi tumor-specifično profilisanje za otkrivanje antitela jedinstvenih za pacijente sa melanomom prvog i drugog stadijuma. Objašnjenje je da melanom, rak kože sa velikom stopom mutacije, proizvodi imunogene markere koji pokreću imuni odgovor, što rezultira proizvodnjom antitela protiv antigena raka testisa (CTAgs). Pomenuti CTAgs dovodi do proizvodnje specifičnih antitela koja mogu da deluju kao rani dijagnostički i prognostički markeri za melanom.

U ovoj studiji, niz karcinoma je korišćen za analizu i upoređivanje uzoraka krvi od 199 pacijenata sa melanomomstadijuma, prvog i drugog, i 38 zdravih davalaca krvi. Uzorci krvi su sakupljeni pri početnoj dijagnozi i u roku od 30 dana od operacije sa namerom lečenja. Tri identifikovana markera pokazala su visok stepen osetljivosti.

Foto Shutterstock

- Ovi rezultati pokazuju da je 99 odsto pacijenata sa melanomom bilo pozitivno na ovaj marker, dok je 82 procenata zdravih osoba tačno identifikovano kao negativno. Dok je 18 odsto zdravih osoba pogrešno identifikovano kao pozitivno na ovaj marker, kombinovanje sa druga dva pomaže u poboljšanju tačnosti - objasnila je dr Kristina Vico Alonso, vodeći istraživač iz Victorian Melanoma Service u Melburnu.

- Jedna značajna prednost ovog raka je njegova tumor-agnostička priroda. Antigeni CTAgs su izraženi u mnogim solidnim tumorima, čineći tako dijagnostički potpis koji je ovde identifikovan primenjivim i izvan melanoma. Međutim, specifična srodna kombinacija antigena ostaje jedinstvena za melanom u poređenju sa drugim čvrstim tumorima - naglasila je dr Vico Alonso.

Potpis antigena TRENURNO se koristi niz karcinoma kako bi se identifikovali kandidati za dijagnostički test pan-karcinoma, u početku se fokusirajući na melanom, rak pluća, creva i pankreasa. U prethodnim istraživanjima identifikovan je jedinstveni potpis antigena kod pacijenata sa uznapredovalim melanomom koji se dovodi u vezu sa agresivnijom bolešću ili metastazama. Nedavno je, takođe identifikovan još jedan poseban antigenski potpis koji razlikuje pacijente sa melanomom treće faze koji su doživeli recidiv i one koji nisu.

Rano otkrivanje melanoma je i dalje izazov u onkologiji, ali ovo istraživanje predstavlja značajan korak napred, pružajući nadu za efikasnije, neinvazivne dijagnostičke alate. Važno je da rano otkrivanje melanoma može da dovede do ranijih hirurških i terapijskih intervencija, smanjujući broj pacijenata sa uznapredovalom bolešću i poboljšavajući ishode.

- Ovaj metod ranog otkrivanja raka kože mogao bi da se integriše u postojeću praksu skrininga melanoma kako bi pružio dodatne informacije, posebno u neizvesnim slučajevima, potencijalno izbegavajući nepotrebne procedure - istakla je dr Vico Alonso.