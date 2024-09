KUVANI PARADAJZ ČUVA ZDRAVLJE SRCA: Dobar je i za mršavljenje

ZA sve ljubitelje paradajza dobra vest je u tome što ovo dragoceno povrće može da se konzumira i tokom zime ako se skuva. Još bolja vest je da brojne naučne studije pokazuju da je kuvani paradajz hranljiviji od presnog, a kao takav izuzetno povoljno deluje, pre svega, na kardiovaskularni sistem.

Analiza šest studija pokazala je da konzumiranje jedne čaše soka od paradajza dnevno tokom šest nedelja može smanjiti nivoe "lošeg" LDL i povećati nivoe "dobrog" HDL holesterola, i na taj način potencijalno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Studija o uticaju termičke obrade na hranljivu vrednost paradajza, objavljena u Journal of Agriculture and Food Chemistry, otkrila je da iako zagrejani ili kuvani paradajz ima smanjenu količinu vitamina C, on ipak ima povećan nutritivni nivo ukupne antioksidativne aktivnosti. Ovaj proces je za organizam izuzetno važan u eliminaciji i razgradnji slobodnih radikala - koji sistemski uništavaju zdravlje organizma.

Studija koju je objavio Journal of the Society for Integrative Oncology ističe da je upravo likopen potencijalno sredstvo za prevenciju raka prostate, a istraživanje je potkrepljeno analizama iz više epidemioloških studija i kliničkih ispitivanja na ljudima i životinjama.

Dobar i za mršavljenje PARADAJZ smatraju i idealnom namirnicoma kada je o gubitku viška kilograma reč. I tu je glavni adut likopen - crveni pigment. Ovaj pigment, bilo da je reč o svežem ili kuvanom paradajzu, topi masnoće u organizmu, i, takođe odgovoran je za osećaj sitosti, a kao rezultat toga, dovodi do osećaja zadovoljstva.