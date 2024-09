LOŠ PAPANIKOLAU NAJČEŠĆE ZBOG HPV INFEKCIJE: Bez panike - Neuredan rezultat ne znači nužno i karcinom

PREGLED kod ginekologa jednom godišnje pod obavezno podrazumeva da se uradi Papanikolau test, da bi se utvrdilo da li na grliću materice postoje promene koje ukazuju da je došlo do razvoja karcinoma. Kod pojedinih žena, dešava se da rezulati ovog testa nisu uredni, ali to ipak ne znači da imaju rak.

U intervjuu za "Novosti" profesor dr Vesna Kesić, ginekolog-akušer iz Beograda, kaže da kada pacijentkinje imaju abnormalan rezultat Papanikolau testa to samo znači da su u njihovom brisu nađene ćelije koje pokazuju neke promene:

- Te promene su najčešće blage i ne znače da postoji rak. Većini žena sa abnormalnim rezultatom zapravo neće biti potrebnan tretman. Neke od njih će međutim, morati da budu lečene. Zato sve žene sa abnormalnim rezultatom moraju da idu na dalje pregled kako bi se izbegao nastanak raka.

o Šta podrazumeva abnormalan nalaz Papanikolau testa?

- Postoji nekoliko mogućih abnormalnih rezultata Papanikolau testa. Oni se prema važećoj klasifikaciji označavaju kao atipične ćelije nesigurnog značaja (ASCUS), nalaz koji ukazuje na promene lakog stepena (LSIL), nalaz koji odgovara promenama teškog stepena (HSIL) i ćelije sumnjive na prisustvo raka. Kada se dobije neki od ovih nalaza obavezno je uraditi kolposkopiju, detaljni pregled izgleda grlića materice.

o Kako se postupa nakon kolposkopskog pregleda?

- Ukoliko se kolposkopijom uoči postojanje promena teškog stepena, treba ih odstraniti kako ne bi prerasle u rak. Jednostavan tretman koji uglavnom može da se obavi ambulantno je najčešće dovoljan. Takvi tretmani ne utiču na dalji seksualni život i mogućnost rađanja.

o Zašto nalaz može da bude loš, a da ne znači oboljenje?

- Kada se dobije nalaz ASCUS (atipične ćelije nepoznatog značaja) to znači da ćelije ne izgledaju potpuno normalne, ali nisu u potpunosti abnormalne. U takvim slučajevima ne mora se raditi o bolesti. Mora se pre svega isključiti poremećaj vaginalne sredine ili atrofija, a zatim ponoviti bris.

o Koji je uzrok koji dovodi do promena ćelija na grliću materice?

- Kod mladih žena uzrok ovog nalaza, kao i LSIL nalaza (promena niskog stepena) najčešće je infekcija Humanim papiloma virusima (HPV). Zato se oobično prvo uradi HPV test. Ovo je infekcija koja se prenosi polnim putem i veoma je proširena, naročito u mlađim starosnim grupama. Smatra se da oko 80 odsto ljudi ima ili je imalo ili će imati HPV infekciju. Najvažnije što treba znati je da je ova infekcija kod zdrave osobe prolazna, kao i većina drugih virusnih infekcija. U više od 90 odsto slučajeva osoba koje imaju pozitivan HPV test, organizam će se spontano izboriti sa ovom infekcijom.

o Da li se ove abnormalne promene leče, iako ne ukazuju na rak?

- Kod ASCUS i LSIL nalaza obično se predlaže praćenje, jer se očekuje da će posle izvesnog perioda, koji može da traje i do dve godine, doći do spontane eliminacije virusa. Samo kod veoma malog broja žena, kod kojih ne dođe do spontane eliminacije virusa, može se razviti bolest i to je posledica oslabljenog imuniteta, pušenja, hormonske kontracepcije ili genetskih faktora. Zbog toga se HPV smatra najvažnijim, ali ne i dovoljnim faktorom za nastanak raka grlića materice. Kod žena sa lezijama niskog stepena postoji velika verovatnoća za spontanu regresiju, zbog čega kod njih nije neizostavno potreban tretman.

Način lečenja o Koje metode lečenja promena na grliću materice su na raspolaganju? - Postoji nekoliko podjednako efikasnih metoda tretmana. Krioterapija podrazumeva da se promenjena regija zamrzava, tretman laserom je kada se promena uništava laserom. Ekscizija omčom znači da se promena uklanja tankom metalnom omčom prethodno zagrejanom prolaskom struje, dok konizacija znači da se promenjena zona uklanja nožem, isecanjem dela tkiva grlića materice u obliku kupe. Bitno je da se istakne da su tretmani ranih promena na grliću materice uglavnom veoma efikasni i većina žena kasnije nema problema. Od izuzetne važnosti je posle intervencije redovno odlaziti na kontrolu, jer se kod malog broja žena desi da se posle izvesnog vremena promene ponovo pojave.

o Kada nalaz definitivno upućuje na oboljenje?

- Kada se dobije nalaz Papanikolau testa ASCH to znači da postoje izvesni nagoveštaji da bi promene mogle zahtevati lečenje. Citološka sumnja na lezije visokog stepena, odnosno - HSIL nalaz ukazuje da postoje promene teškog stepena, to jest velika mogućnost za postojanje teške displazije. Teška displazija ili cervikalna intraepitelna neoplazija trećeg stepena (CIN3) ima veliki rizik za progresiju u karcinom. Žene sa ovakvim citološkim nalazima moraju odmah biti upućene da dalje dijagnostičke i ako je potrebno terapijske postupke.

o Postoje li druge dijagnostičke metode koje mogu da se primene umesto Papanikolau testa da bi se dokazalo oboljenje?

- Po dobijanju abnormalnog Papanikolau testa, pacijentkinja se neizostavno mora uputiti na kolposkopiju. Kolposkopija je detaljan pregled grlića materice pod optičkim uvećanjem. Obavlja se specijalnim mikroskopom koji se naziva kolposkop. Kao i Papanikolau test, kolposkopija nije bolna, jer kolposkop tokom pregleda ostaje van tela. Ako lekar vidi išta sumnjivo u toku kolposkopije uzeće sa promenjenog mesta mali uzorak, zvani biopsija. Uzorak se potom šalje u laboratoriju, gde će biti analiziran pod mikroskopom. Anomalije nađene u biopsiji se svrstavaju u nekoliko kategorija, što pomaže lekaru da odluči da li je potrebno lečenje. Promene uočene u biopsiji se zovu CIN (Cervikalna intraepitelijalna neoplazija). U zavisnosti od ozbiljnosti promena, svrstane su u tri kategorije, od CIN 1 do CIN 3.