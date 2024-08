IPAK NISU "KAO BILJKE"? Novo istraživanje - I ljudi u komi imaju određeni nivo svesti

NOVO istraživanje sugeriše da svaki četvrti pacijent za kog se smatra da nema moždanu aktivnost nakon ozbiljnih povreda mozga, zapravo može da zadrži određeni nivo svesti.

To otkriće dovodi u pitanje trenutno razumevanje kome, vegetativnih stanja i stanja minimalne svesti te bi moglo značajno da utiče na brigu o pacijentima.

Međunarodni naučni tim otkrio je tu "skrivenu svest", službeno nazvanu kognitivno-motorna disocijacija (KMD), gde kognitivne funkcije nisu povezane sa motoričkim sposobnostima. Kroz funkcionalnu magnetnu rezonancu (fMRI) i elektroencefalografiju (EEG) skeniranja mozga, 60 od 241 pacijenata pokazalo je znakove svesti kada su im date uputi poput zamislite da otvarate i zatvarate šaku.

Sprovedeno istraživanje objavljeno je u časopisu The New England Journal of Medicine i predstavlja najveće istraživanje te vrste.