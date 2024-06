MUČE VAS VROGLAVICE? Ublažite ih - vežbama

UKOLIKO patite od bezazelenih položajnih vrtoglacica ili su one izazvene upalom vestibularnog živca, od pomoći mogu da vam budu Brand-Darofove vežbe.

One imaju za cilj da umanje vertigo i da se vrlo brzo stabilizujete. Kada se dugo praktikuju vremenom mogu da dovedu i do nestanka vertiga.

Namenjene su onima koji imaju postavljenu dijagnozu, a pvi korak u njenom postavljanju je opis vrtoglavice. Često je ovo težak zadatak koji lekar postavlja pacijentu, jer je nekad vrlo teško opisati kakav je to osećaj u glavi. Vrtoglavice mogu varirati od osećaja okretanja, ljuljanja, tonjenja, propadanja pa do osećaja nestabilnosti, iluzije kretanja, pogrešne percepcije sopstvenih pokreta, pa i čudnog osećaja u odnosu na sopstveno telo i položaj u prostoru.

Kod nekih pacijenata vrtoglavice su često prisutne, pa čak i konstantno, dok se kod drugih manifestuju sporadičnim napadima.

Evo kako da ih ublažite ili sasvim pobedite:

Prvi položaj

Sedite na krevet. Rukama se oslonite o dušek, a noge su blago razmaknute.

Drugi položaj

Lezite na jednu stranu sa glavom postavljenom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na krevet. Da biste to učinili, zamislite da gledate lice koje stoji oko četiri metra ispred vas. Noge su savijene u kolenima a obe ruke oslonjene na butinu. Ova pozicija može da dovede do vrtoglavice, ali to se i očekuje. Ostanite u ovom položaju 30 sekundi ili dok se vaši simptomi ne smire. Opustite se i dišite duboko.

Treći položaj

Uspravite se u sedeći položaj, pa lezite na suprotnu stranu od drugog položaja i sve ponovite isto. Kada se osećaj vrtoglavica smiri, vratite se u sedeći položaj.

Ritam

Brand-Darofove vežbe ponavljajte najmanje dva puta dnevno po pet puta. Simptomi ponekad iznenada nestanu u toku samog vežbanja, ali češće poboljšanje se viđa postepeno u periodu od nekoliko nedelja ili meseci. Ove vežbe mogu pomoći vašem telu da se navikne na zbunjujuće signale koji izazivaju vrtoglavicu.