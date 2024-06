BUDITE SREĆNIJI UZ - MASAŽU: Endokrinolozi tvrde - stimulacijom timusa možete da umanjite stres, paniku, ili nervozu

KO bi rekao da nam maleni organ smešten u prednjem, gornjem delu grudnog koša, timus ili grudna žlezda, može doneti toliko sreće samo ako blago masiramo ili tapkamo sa dva prsta njegovu tačku, na koži?

Foto: Free Images Pixabay

Centralni organ limfnog sistema, timus žlezda, ima važnu ulogu u sazrevanju naših odbrambenih ćelija, T limfocita, kao i u razvoju imuno sistema, te možemo reći da „brani“ organizam od virusa, infekcija, nastanka autoimunih procesa i malignih ćelija.

Razvijena je kod novorođenčadi i male dece, najaktivnija do treće godine života a raste sve do puberteta, kada dostiže najveću veličinu (35-40 grama), ali ne i funkciju. Potom počinje da se postepeno razgrađuje a na njenom mestu nastaje masno tkivo. Kod pojedinih ljudi grudna žlezda ostaje očuvana i u poznijim godinama, a da bi to bio slučaj i kod vas trebalo bi da svakodnevno stimulišete timus tačku.

Foto Shutterstock

Proces je veoma jednostavan, zahteva samo tri minuta vašeg vremena, a benefiti koje donosi po zdravlje su nemerljivi. Za početak pronađite timus tačku – nalazi se malo ispod udubljenja na vratu, između ključnih kostiju, odnosno na gornjem delu grudne kosti. Ne brinite, sve i da ne napipate tačno mesto ove tačke, tapkanje ili masaža bilo kog gornjeg dela grudne kosti aktiviraće i timus. Možete je stimulisati masažom, blagim lupkanjem pesnicom ili tapkanjem prstima – za koju god tehniku da se odlučite daće rezultate.

Stimulacija bi trebalo da traje neprekidno, tri minuta, uz duboko disanje, a tokom nje možete, a ne morate, naglas ili u sebi izgovarati i pozitivne afirmacije. Kad osetite blage žmarce i radost, znajte da ste aktivirali timus tačku. Možda će se to dogoditi odmah, možda je potrebno da prođe nekoliko dana, ali ako budete dosledni – desiće se sigurno. Na ovaj način rešićete se negativne, a podići nivo pozitivne energije u organizmu, uravnotežiti funkcije leve i desne hemisfere mozga, ojačati imunitet.

Foto Shutterstock

Takođe, ukoliko ste pod stresom, patite od napada panike ili anksioznosti, ova tehnika će vas vratiti u psihološki balans. Nije ni čudo što timus zovu tačkom sreće. Tehniku stimulacije možete sprovoditi i više puta dnevno, pa i usred stresne situacije, kada god osetite da vam je potrebno da se „prizovete sebi“, odnosno vratite u balans. A ko još ne bi želeo da živi u balansu između uma i tela.

Čuveni endokrinolog mađarsko-kanadskog porekla, Hans Seli, znan i kao prvi tvorac teorije o stresu (1936. godine), utvrdio je da hronična izloženost stresu dovodi do atrofije i skupljanja timusa. Kao što vidite, rešenje kako to da izbegnete krije se, bukvalno, u vašim rukama, tako da – šta čekate?

