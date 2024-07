ISTRAŽIVANJE: Kako da umirite bebu kada plače

Naučnici su otkrili najefikasniju tehniku za smirivanje bebe koja plače.

Prema istraživanju koje je uključivalo 21 bebu mlađu od sedam meseci veća je verovatnoća da će prestati da plaču i zaspu dok majka hoda noseći ih u naručje, nego kada ih stavi u kolevku ili krevetac.

- Ovo otkriće ima smisla, jer kada većina ljudi uzme bebu koja plače, retko samo miruju sa njom, već instinktivno hodaju okolo - kaže Harijet Hiskok iz Kraljevske dečje bolnice u Melburnu.

U drugom delu sveta, Kumi Kuroda iz RIKEN Centra za nauku o mozgu u Japanu sa svojim kolegama zainteresovala se za to kako bebe reaguju na pokret, nakon proučavanja „transportnog odgovora“ kod drugih sisara. Te „ostale“ bebe postaju pasivne i razvijaju sporije otkucaje srca kada ih majke nose. Da bi testirao efekat na ljudima, tim je u Japanu i Italiji pratio 21 bebu koja plače, tako što su njihove majke isprobale četiri metode za smirivanje: da drže bebu dok hodaju, pomeraju je napred-nazad u kolicima ili kolevci za ljuljanje, drže ih dok sede i stavljaju ih da leže u krevecu.

Eksperimenti, svaki u trajanju od po pet minuta, sprovedeni su kod kuće ili u laboratoriji u zavisnosti od majčine želje. Pokazalo se da se bebe nisu smirile kada su ih majke držale dok sede ili stavljale u krevetac. Ali kada su šetale sa njima u naručju, sve su prestale da plaču i gotovo polovina njih je zaspala u roku od pet minuta.

Ljuljanje novorođenčadi u kolicima ili krevetiću imalo je sličan umirujući efekat, ali u manjoj meri. Prema istraživačima, do ovoga je verovatno došlo zbog ljuljanja koje je stvorilo sličan ritmički pokret kao i hodanje. Srčani monitori pričvršćeni za bebe pokazali su da su, kao i kod drugih novorođenčadi sisara, njihovi otkucaji srca usporeni kada ih majka nosi. Preliminarni eksperimenti koji su uključivali očeve umesto majki govore da su oni takođe smirivali svoje bebe kada su šetali sa njima.

- Ovaj odgovor najverovatnije je evoluirao od vremena kada su bebe mogle da spavaju na svojim roditeljima dok su oni obavljali svakodnevne poslove, ili da ih smire ako uoče predatora od kog bi trebalo da se sakriju - kaže Kuroda.

Istraživači savetuju da roditelji koji koriste ovu tehniku hodanja drže bebu u naručju još pet do osam minuta nakon što zaspi pre nego što je stave u krevetac, jer su se maleni učesnici studije probudili kada su ih ranije spustili. Tehnika hodanja korisna je za bebe do šest meseci starosti, ali bi ih tada trebalo ohrabriti da nauče da se same smire.