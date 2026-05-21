KNEŽEVIĆ OŠTRO O PROSLAVI OTCEPLJENJA CRNE GORE: Na prijemu ukupno 350 godina robije

MILAN Knežević, predsednik Demokratske narodne partije (DNP), komentarisao je prijem povodom Dana nezavisnosti Crne Gore, koji je upriličio premijer Milojko Spajić, istakavši da je tamo bilo prisutnih za "ukupno 350 godina robije".

TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

- Na proslavi je bilo ukupno 350 godina robije. Tajkuni koji su simbol stradanja, pljačke, privatizacije Crne Gore - rekao je Knežević i dodao da su poziv za prijem imali on i poslanici DNP, ali da nisu otišli, jer za njih je referendum o nezavisnosti pokraden.

Pokradenim referendumom je, prema njegovim rečima, omogućeno da se stvori lažna država, na krilima antisrpske politike.

- Došlo je do asimilacije srpskog jezika, naroda… Potresno je što se nakon 2020. godine kada smo očekivali da ćemo rešiti sva pitanja, došlo do paradoksalne situacije, da su Srbi koji su bili sa mnom, prihvatili Đukanovićeve tekovine - rekao je Knežević.

Upitan da prokomentariše odlazak Andrije Mandića na sinoćni prijem, Knežević je odgovorio da je to njegovo pravo.

- Mandić ima pravo da se opredeljuje na način na koji misli da je to ispravno. Ako mene pitate, i da sam na poziciji, tamo ne bih pošao. Mi imamo različit model ponašanja… To je njegovo pravo, dobili smo i ja i moje kolege poslanici poziv, a da smo otišli, razočarali bi onih 185.000 građana… I oni koji su glasali za nezavisnu Crnu Goru su razočarani, jer je ona postala nezavisna sama od sebe - rekao je Knežević u izjavi za Pink, prenosi Tanjug.

Istakao je da je suština da nikad više Srba nije bilo u skupštini, vlasti, a da se nikad manje nije pričalo o Srbima i njihovim pravima.

- Niko ne želi da priča o jeziku, o trobojki, niko ne želi dvojno državljanstvo da spomene. Mnogi su ga izgubili, samo zato što su živeli u Srbiji - naveo je Knežević.

(RT Balkan)

