POMEN ŽRTVAMA NATO AGRESIJE: Sećanje i na sve žrtve „raspamećenog sveta“

Mnogo građana i predstavnika Opštine, nevladinih organizacija i institucija prisustvovali su pomenu u crkvi Svetog Fjodora Ušakova na Savini organizovanom povodom26 godina od početka NATO bombardovanja na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju.

Foto:RT HN

Arhijerejski namesnik hercegnovski otac Obren Jovanović, rekao je iznmeđu ostalog „da to zločinačko NATO bombardovanje, agresija i danas dan traje, kroz nečasna dela koja su ostavili“ ali mi hrišćani „kao što je Vladika Nikolaj govorio i svi sveti iz roda našega – moramo da pamtimo i da praštamo onako kako je to nama zapisano u Sv. Jevađelju“. Predsednica Društva srpsko – ruskog prijateljstva Gordana Bulatović naglasila je da pomen nije samo za žrtve agresije, već i za jasenovačke, kosovske, košarske mučenike i one u logoru Lora, za sve žrtve nasilja danas raspamećenog sveta. Pomenu su prisustvovali i konzul Srbije Mićo Rogović, predsednik SO Herceg Novi Ivan Otović sa saradnicima kao i predstavnici lokalne uprave. Pomen su organizovali Crkvena opština Topaljsko-hercegnovska, hercegnovsko Kolo srpskih sestara, Društvo srpsko-ruskog prijateljstva za Herceg Novi i Boku i Srpski soko.