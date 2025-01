BLOKADU ZAMESILI PIPCI "HOBOTNICE": Vlast sumnja da protestima opozicije diriguje Milo Đukanović iz senke

IAKO Milo Đukanović više nije na vlasti, Crna Gora se i dalje suočava sa brojnim izazovima na svom putu ka Evropskoj uniji.

V.K.

Politička kriza se produbljuje jer opozicija blokira rad Skupštine koja ne dozvoljava izglasavanje ključnih zakona, pre svega o budžetu za ovu godinu čime su materijalno ugroženi građani, kao i zaposleni u vojsci, penzioneri i socijalne grupe, dok su brojni infrastrukturni projekti praktično u blokadi. Vlast sumnja da pipci "Milove hobotnice" i dalje rovare i da on iz senke diriguje protestima opozicije.

Evropska unija je spremna da odobri Crnoj Gori 500 miliona evra za reforme u oblasti borbe protiv kriminala i korupcije, pod uslovom da se u Skupštini usvoji budžet. Na to za "Novosti" ukazuje predsednik Pokreta za promene Nebojša Medojević.

- Brisel je spreman da odobri pola milijarde evra za reforme U vezi sa pregovaračkim poglavljima 23 i 24, pod uslovom da se usvoji budžet. Milo Đukanović preko podzemlja gura DPS da opstruira usvajanje budžeta, da bi sebe zaštitio od hapšenja - kaže Medojević.

Mandić merka mere PREDSEDNIK Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je da još nije odlučio o merama za poslanike opozicije koji blokiraju rad sednica parlamenta, jer želi kroz razgovor i dogovor da dođe do rešenja krize, zbog čega je tražio da se sastane sa predstavnicima opozicije, konkrento DPS. - Nažalot, nismo došli do sastanka i nismo mogli da čujemo šta misle kolege iz opozicije - kazao je Mandić.

Đukanović, ranije poznat kao "večiti gospodar" Crne Gore, tokom tri decenije obavljao je ključne pozicije moći pre nego što je 2023. godine smenjen sa funkcije šefa države. Njegov nekadašnji saveznik, biznismen Duško Knežević, optužen je za prevaru i pranje novca. Njegov advokat, Tobi Kedman tvrdi da su optužbe protiv Kneževića politički motivisane. Juronjuz je ovih dana preneo njegovu izjavu da se Knežević koristi kao "pion" od strane vlasti u pokušaju da se pribave kompromitujuće informacije o Đukanoviću.

- Knežević je jasno dao do znanja da poseduje dokaze protiv bivše vlasti u vezi sa pitanjima korupcije, posebno protiv bivšeg predsednika Mila Đukanovića. Crnogorske vlasti ga efikasno pritiskaju da otkrije detalje i sarađuje s njima - rekao je Kedmen, izražavajući sumnju u crnogorski pravni sistem. - Za mene je jedna od najupečatljivijih stvari to što se sada diskutuje o pridruživanju Crne Gore EU. Ova država još nije spremna za to, osim ako ozbiljno ne reši endemske probleme u pravosudnom i zatvorskom sistemu.