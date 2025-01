CRNA GORA NIJE SLAMKA MEĐU VIHOROVE:Ohrabrujući govor komesarke Marte Kos, citirala NJegoša i pozvala na zajedništvo do bržeg puta u EU

EVROPSKA komesarka za proširenje Marta Kos prvog dana zvanične posete Crnoj Gori održala je govor u Skupštini Crne Gore i političke aktere pozvala da ne propuste istorijsku priliku za članstvo zemlje u Evropsku uniju.

Skupština Crne Gore

Tu njenu poruku nisu čuli poslanici opozicije na čelu sa DPS koji se nisu pojavili u parlamentu.

- Nadam se da ću videti i opoziciju. Oni nisu ovde, to je demokratija i to poštujem, ali parlament i jeste mesto gde svi ne misle isto i gde možemo da se izborimo sa različitošću ideja i radimo u svrhu zajedničkog cilja, a to je, ukoliko dobro razumem, da Crna Gora postane članica EU. Ukoliko želite da brzo napredujete kroz preostala poglavlja, biće potrebno da radite zajedno - poručila je Marta Kos, koja je svoje izlaganje zaključila citiranjem Njegoša. - Crna Gora više nikada neće biti, kako je to vaš slavni pesnik Njegoš rekao, "jedna slamka među vihorove".

Predsednik Skupštine, Andrija Mandić zahvalio se komesarki Kos, kao i njenom prethodniku, Oliveru Varheljiju koji je, kako je rekao, mnogo pomogao Crnoj Gori u zatvaranju poglavlja.

Zajedno ka nacionalnom interesu MORAMO se okrenuti svi zajedno onome što je nacionalni interes Crne Gore. Niko u parlamentu ne sme da zakoči naš evropski put - kazao je premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa Martom Kos, izrazivši nadu da opozicija neće bojkotovati sednicu parlamenta zakazanu za 21. januar. - Ako ne usvojimo budžet za ovu godinu neće biti projekata, niti plana rasta sa Evropskom unijom, većih penzija.

- To nam je bilo i te kako važno, a zajedno sa vama, koji potpuno razumete Crnu Goru i citirate našeg najvećeg pesnika, mislim da je sve jasno - poručio je Mandić.

Obraćanju komesarke Kos u Skupštini prethodili su njeni odvojeni sastanci sa predsednikom države, Jakovom Milatovićem i premijerom, Milojkom Spajićem. Milatović je u saopštenju naveo da deli zabrinutost EU zbog odluke Skupštine da konstatuje prestanak funkcije Ustavnog suda. Upozorio je i da, neusvajanje budžeta za ovu godinu i blokada rada Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, mogu negativno odraziti na realizaciju reformske agende.

- Neprisustvovanjem sednici Skupštine Crne Gore održane u svrhu obraćanja Marte Kos, pojedine partije opozicije svrstale su sebe u antievropski blok. DPS, SD i URA bojkotom, za Crnu Goru najvažnijeg člana Koledža komesara, nisu uspele da naštete našem evropskom putu, ali su bespovratno delegitimisale svoju deklarativno proevropsku orijentaciju - ocenili su iz Pokreta Evropa sad.

Ipak, do sastanka Marte Kos i opozicije došlo je nešto kasnije u skupštinskom Crvenom salonu.