MASOVNI UBICA UBIO DECU DO 10 I 13 GODINA: Jeziva nova saznanja o žrtvama masakra na Cetinju - monstruozan zločin

Aco Martinović je u masakru na Cetinju ubio najmanje 11 ljudi, među kojima dvoje dece starosti 10 i 13 godina.

S. Đokić

- Martinović je nakon verbalne prepirke sa osobama sa kojima je boravio ceo dan, došlo jue do incidenta između njeg i još jedne osobe. On je otišao kući, uzeo oružje, vratio se i počinio zločin. On se zatim udaljio, ali je do sada poznato da je na tri lokacije izvršio ubistva - rekao je Lazara Šćepanovića, vd direktor policije Crne Gore.

Direktor policije rekao je da je ovo druga tragedija koja je u tri godine pogodila Cetinje. Direktor je potvrdio da su među ubijenima i dvoje dece, dok su četiri osobe povređene.

Prema navodima policije, osumnjičeni je na sebi imao tamnu garderobu i crnu jaknu.

