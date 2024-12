"MAKAR SUTRA IZVELI MUŠKI STRIPTIZ PRED PREMIJEROM SPAJIĆEM" Knežević poručio opoziciji - Brisel ne može da čeka

SLOBODNA Crna Gora Vladislava Dajkovića, uspela je da dođe do pređe cenzus i dođe do mandata na vanrednim lokalnim izborima u Beranama, nakon ponovljenih izbora na biračkom mestu Gornje Zoastro, gde je ova partija nakon ''prve runde'', održane 8. Decembra, kada je osvojila svega jedan glas, danas došla do čak 39 glasova!