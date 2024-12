ODBOR DIREKTORA USVOJIO PLAN RESTRUKTURIRANJA: Skupština akcionara Instituta Igalo daće konačan sud 9. januara

Vladin Plan restrukturiranja Instituta „Dr Simo Milošević“ dobio je zeleno svetlo Odbor direktora sa četiri glasa za i jednim protiv. Odlučeno je i da se Skupština akcionara održi 9. januara. Tada će biti doneta konačna odluka o Planu restrukturiranja.

Oko Plana resrukturiranja postoji prostor za dijalog, smatra predsednik Odbora direktora Instituta Predrag Dragojlović. Dodaje da to nije na Odboru direktora, već na vlasnicima kapitala. Oni su usvojili Plan koji će biti predat Skupštini akcionara na usvajanje, objašnjava Dragojlović.

Vlasnik dela akcija Žarko Rakčević ponudio je plan koji ne uključuje prodaju imovine što Dragojlović nije želeo da komentariše, objasnivši: kada budemo znali sadržaj tog plana, moguće je da se opredelimo prema njemu. Predstavnik manjinskog akcionara, kompanije Vile Olive, Petar Rakčević ističe da su spremni da urade sve da Institut ne ode u stečaj, ali se protive prodaji imovine. Prema njegovim rečima, dele viziju Vlade da je neupitno poslovanje Instituta sa projektovanim pragom rentabilnosti od 13,5 miliona prometa, uz nove cene za fondovske pacijente i minimumom od stotinu hiljada noćenja pacijenata preko Fonda zdravstva. Ocenio je i da su najveći problemi Instituta, obaveze od oko 26 miliona evra iz prethodnog perioda.

– Imamo saglasnost da se taj iznos, kroz dokapitalizaciju mora obezbediti Institutu. Da li će to biti kroz Plan restrukturiranja ili će manjinski akcionar izaći sa dopunom dnevnog reda, sazivanjem neke nove Skupštine akcionara u kojoj će tačka dnevnog reda biti otvorena dokapitalizacija za sve dugove Instituta, videćemo. Definitivno, ostaje spremnost manjinskog akcionara Vile Olive da učestvuje u otplati duga Instituta, u omeru 2/3 država na spram 1/3, ukoliko ostali manjinski akcionari ne budu hteli da učestvuju. Istakao je da postoji spremnost manjinskog akcionara Vila Oliva da, u saradnji sa bankama, obezbedi i celokupan iznos od 25 miliona evra za dokapitalizaciju Instituta.

Saglasnosti nema u delu dalje primene Plana restrukturiranja. Na prvom mestu je ocena da je predimenzionirano ulaganje od skoro 70 miliona evra u noviju zgradu Instituta (Mediteranski zdravstveni centar). Učešće Instituta u tom delu je 40 miliona, a to sada podrazumeva prodaju Prve faze (stara zgrada), Dečjeg odeljenja, E odeljenja i solitera. Plan predviđa i otkup akcija manjinskih akcionara ukoliko oni žele, a vlasnik Vila Oliva spreman je da za dvostruko višu cenu od one koja je njemu nuđena, otkupi državni paket akcija.

Izvršni direktor Instituta Zoran Kovačević ohrabren je činjenicom da je Odbor direktora usvojio odluku da se zakaže Skupština akcionara.

Nada se da će do 9. januara vlasnici uspeti da postignu dogovor, usvoje Plan restrukturiranja, a da će investicije koje on predviđa i rešavanje dugova biti u rokovima koji su određeni. To obezbeđuje život Institutu – uveren je Kovačević. On je informisao da se zaposlenima isplaćuju redovne zarade u skladu sa novim Kolektivnim ugovorom, ali ne i obaveze prema ostalim dobavljačima. Njima je neizmerno zahvalan za strpljenje, što nisu blokirali Institut i time ga uveli u stečaj.

Kovačević je istakao da iznos od 25 miliona duga prema državi i poveriocima, Institut treba da reši u najkraćem periodu uz tekuću likvidnost koja će biti uspostavljena prvenstveno zahvaljujući državi koja je posle dugo godina odobrila značajnu cenu za fondovske pacijente koja je održiva.