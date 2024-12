KVAROVI BLOKIRALI VOZOVE: Železnice obustavile saobraćaj iz Podgorice ka Nikšiću i Baru, putnike prevoze autobusima

IZ Podgorice se još od ponedeljka vozom nije moglo do Nikšića, a od danas ni do Bara.

I.D.S.

Železnički prevoz, umesto vozovima putnike prevozi autobusima. Iz ovog preduzeća navode da nemaju dovoljno vozova, te da su u slučaju kvara prinuđeni da uključe prevoz autobusima, ali očekuju da će se saobraćaj uskoro normalizovati.

Zbog kvarova na više vozova, železnički saobraćaj u Crnoj Gori danas je gotovo mrtav. Nije se moglo ni do Nikšića, a prvog dela dana ni do Bara. U toku dana je uspostavljen saobraćaj ka jugu, a u ŽPCG očekuju da će se saobraćaj uskoro uspostaviti i ka Nikšiću. Kako su naveli, do poremećaja u saobraćaju je došlo usled privremene tehničke neispravnosti dela elektromotornih vozova.

Izvinjenje U ŽPCG ističu da ulažu maksimalne napore da se što pre otklone tehnički nedostaci, i putnicima upućuju izvinjenje zbog nastale situacije.

- ŽPCG AD Podgorica raspolaže ograničenim brojem voznih sredstava potrebnim za obavljanje postojećeg reda vožnje. U slučaju kvara na bilo kojem od ovih sredstava prinuđeni smo da za putnike organizujemo alternativni prevoz autobusima. Svi vozovi ŽPCG održavaju se redovno i po važećem Pravilniku o načinu održavanja železničkih vozila i pratećim procedurama, i samo ona vozila koja su potpuno bezbedna za prevoz putnika mogu biti uključena u saobraćaj - kazali su iz železničkog preduzeća.

Vest da su vozovi u Crnoj Gori stali nije iznenadila mašinskog inženjera Milisava Dragojevića, čoveka koji je radni vek proveo u crnogorskoj železnici i koji godinama kroz svoju NVO upozorava na neadekvtno održavanje vozova, nedovoljno ulaganja, na manjak bezbednosti i postavljanje nestručnog kadra.

- Obustava, koliko god bila loša slika države, bolja je, nego ugrožavanje bezbednosti putnika - kaže Dragojević i podseća na nesreću na Bioču. - Kad je ovakva situacija sa prevozom, bolje ga je obustaviti.