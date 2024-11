SMENE U MUP ILI BLOKADA: Ogorčeni zločinom i što je ubica na slobodi, iz Vraneša najavili obustavu saobraćaja od Bijelog-Polja do Mojkovca

SMENE najodgovornijih u Upravi policije Crne Gore i Regionalnom centru bezbednosti "Sever" u Bijelom Polju, ili, slede radikalni potezi, pre svega, blokada saobraćajnice od Bijelog Polja do Mojkovca.

M. Sekulović

Ovo je danas saopšteno na protestnom skupu meštana Vraneške doline u Slijepač Mostu, povodom svih događaja koji su usledili nakon svirepe likvidacije njihovih komšija, brata i sestre Jovana (60) i Milenke Madžgalj (69) i potere koja već 25 dana traje za njihovim ubicom, poznatim kriminalcem Alijom Balijagićem (69) iz Bijelog Polja, za kojim, za sada, bezuspešno tragaju policije Crne Gore i Srbije, na području dve države...

- Tražimo javno od države odgovor zašto su na monstruozan i zverski način ubijeni Jovan i Milenka Madžgalj. Zašto su pošteni, ugledni i nevini ljudi položili svoje živote, na nezapamćen način na ovim prostorima, nakon što su na svom kućnom pragu nahranili, kako se ispostavilo, svog dželata. Upućujemo pitanje svih pitanja - ko i iz kakvih pobuda štiti Aliju Balijagića - kazao je predstavnik meštana Vraneške doline Veselin Gogić. - Naočigled celokupne javnosti, od dana ubistva odigrava se istinska drama čiji smo mi direktni učesnici, saučesnici, hroničari i žrtvenici, a ovoj drami se ne vidi ni kraja ni konca! Naprotiv, od tog dana koji će biti upisan crnim slovima, mi smo predmet svojevrsne društvene tragične i nečasne parodije.

Građani Vraneške doline smatraju da su kroz medijsku hajku izloženi svojevrsnom "teatru apsurda", da ih, navodno, "organi reda države Crne Gore štite i čuvaju od ubice, kojem ne mogu ući u trag evo već 25 dana, iako na raspolaganju imaju najsavremenije uređaje".

- Dosadašnje ćutanje države nam ukazuje na osnovanost naših zahteva za smenom rukovodećih ljudi u policiji, a posebno u Regionalnom centru bezbednosti "Sever" - kazao je Gogić, koji je u ime meštana Vraneša tražio pored "individualne odgovornosti službenika i odgovornost svih koji su imenovali te službenike na rukovodeća radna mesta, jer su pogrešno ocenili njihovu (ne)sposobnost".

Strpljenje na izmaku DA ne bi izgledalo preteće niti prema kome, danas na ovom mestu javno dižemo glas protiv nesposobne Uprave policije i saopštavamo im da nas je u Vranešu ostalo dovoljno da se samoorganizujemo i ubice se rešimo na isti način, a organima (ne)zaštite otkažemo poslušnost i poštovanje. Naše strpljenje curi - upućena je poruka državnm organima sa jučerašnjeg protesta.

Gogić smatra da je policija napravila greške, propustajući da postupi po prijavama meštana o kretanju naoružanog Alije Balijagića po selima Sokolac, Mioče i Kičava.

- Ništa povodom tih prijava nije urađeno, a da bi od policije bilo izdato sramno saopštenje da se radilo o jednoj prijavi i to baš od tog dana. Naši apeli za smenom nisu bili ništa drugo nego zahtev da se sprovođenje pravde poveri poverljivim i stručnim službenicima, a da se oni koji su doveli do ubistva razreše dužnosti. Međutim, neko je ocenio da im treba dati mogućnost da zataškaju svoju nesposobnost i da nakon događaja izbrišu i fasilfikuju podatke koji ih optužuju. Znači, neko je namerno te službenike ostavio da čuvaju dokaze koji ih diskredituju, pa je i očekivati da istih neće ni biti i da će biti uništeni, jer je to isto kao da si "vuka ostavio da čuva jagnjad" - kazao je Gogić.