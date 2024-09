NA PROSLAVI 185 GODINA SPD „JEDINSTVO“: Patrijarh Porfirije poručio: uzrastanja nema bez iskušenja

Patrijarh srpski Porfirije boravak u Boki, nakon Herceg Novog i Bijele, nastavio je u Kotoru, a posle obilaska drevnog nemanjićkog grada, besedio je na svečanoj akademiji u Crkvi Svetog Nikole, upriličenoj povodom 185 godina rada Srpskog pevačkog društva „Jedinstvo“.

FOTO:Mitropolija

- Reč o jedinstvu, poziv na jedinstvo onih koji veruju u Hrista, jesu sveti putokaz i sveti zavet koji je Gospod ostavio onima koji veruju u njega. I evo te reči, ovog trenutka sam sigurniji nego ikada do sad, su realno prisutne u našem narodu. Može biti da imamo ponekad nesporazuma, drugačiji pogled na određene događaje i situacije, ali činjenica s kojom sam se suočio svakoga puta kada sam dolazio u Crnu Goru, jeste da mi jesmo jedno“, kazao je patrijarh Porfirije. Dodao je potom „i nećemo propasti“.

FOTO:Mitropolija

- Duboko sam siguran da naša generacija – a pod njom mislim na one najmlađe, pa sve do onih koji su u dubokoj starosti – ne samo da ostavlja svoj pečat u vremenu i prostoru u kojem živimo, nego i uzrasta u veri, u ljubavi i u Hristu. Uzrastanja nema bez iskušenja ili kako kaže naš narod: Na muci se poznaju junaci. Iskušenja su ispit za nas. Bilo ih je u poslednjim decenijama, a ima ih i sada. Ja sam potpuno siguran, večeras u ovom hramu slušajući stihove himne Svetom Savi i noseći u srcu iskustva susreta sa ljudima u Bjeloj … da su teškoće na koje nailazimo, po promislu Božjem, nama date da bismo pronašli sebe, da bismo se probudili, a to znači da bismo izneli iz sebe sve one potencijale i kapacitete koje nam je Bog dao, a mnogo ih je. Kroz istoriju smo to pokazali, zaključio je patrijarh Porfirije.

FOTO:Mitropolija

Istakao je takođe da je Kotor otvoren grad susreta, prožimanja stvaralačkog, kreativnog, a posebna je radost proslavljati jubilej hora koji se zove Jedinstvo. Usledili su čestitka i blagoslov, oslonjeni na moto pod kojim ovo društvo deluje „Pesmom srcu- srcem rodu“.

-Neka Bog da da naša pesma bude pesma srca kako bi bila pesma rodu, a kad je pesma i kad je rodu onda je i Bogu i svim ljudima dobre volje.

Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije podsetio je da SPD „Jedinstvo“ 185 godina „ukrašava naša bogosluženja i sve naše svečanosti“. Ocenio je da je poslednjih tridesetak godina razvilo svoj rad u raznim pravcima i zaslužilo najveću pažnju i pohvalu.

O radu i uspesima SPD „Jedinstvo“ govorio je potpredsednik društva Petar Bukilica ukazavši i na nagrade koje je društvo zaslužilo, između ostalih četiri ordena Svetog Save, apostrofirajući podršku koju je imalo od naših patrijarha, ali naglasivši da je patrijarh Porfirije prvi koji je došao na proslavu društva.

FOTO:Mitropolija

Prazničnu besedu prof.dr Darko Tanasković započeo je podsećanjem na Zmajeve stihove „ Hej što Srbin još se drži, kraj svih zala, pesma ga je održala, njojzi hvala“ i dodao: „Blažen je i pored svih nedaća, neuništiv i srećan narod koji svoju veru čuva u kamenu i u pesmi.Nigde to nije tako jasno i elementarno sjedinjeno, spregnuto i izraženo kao u srpskoj i svetosavskoj Boki“. Izdvojio je i zapise Svetog vladike Nikolaja Velimirovića iz knjige „Moje uspomene iz Boke“ koji su nastali dok je tada mladi i osećajni bogoslov boravio u manastiru Savina i pisao i o jedinstvu koje jeste „živa metafora svetosavskih, srpskih vrlina, stameno kao kamen, tanano i lelujavo kao duša željna uspinjanja, podvižničkog stremljenja ka visinama“. To podvižničko uspinjanje prema Tanaskovićevim rečima dešavalo se najčešće pod kamenim svodovima crkava.

- Ti kameni čuvari ne mogu se nikada do zatiranja poništiti a pesma ućutkati, dodao je uz ocenu da SPD Jedinstvo tu istinu svedoči 185 godina „veličanstveno i smerno“.

Besedu je završio poželevši „Jedinstvu“ da zapeva na otvaranju obnovljene Njegoševe kapele na Lovćenu, jer će se i to desiti, pre ili kasnije, ali za razliku od svih rušitelja obnovitelji će sačuvati i mauzolej.

ORDEN SVETOG SAVE VOJINU LAZAREVIĆU: Daj Bože rukama koje daruju!

Patrijarh Porfirije danas je načelstvovao svetom liturgijom u crkvi Svetog Nikole u Kotoru, a po završetku liturgije uručeno je priznanje opštini Kotor, predsedniku Vladimiru Jokiću za značajan doprinos obnovi crkve Svetog Nikole. Ordenom Svetog Save koji dodeljuje Sveti arhijerejski sinod SPS nagrađen je dobrotvor, predsednik SPD Jedinstvo, advokat Vojin Lazarević, koji svojim delovanjem nastavlja dobra dela svog oca Vlada, rekao je mitropolit Joankije.

Patrijarh Porfirije ocenio je da je orden „najmanje uzdarje naše crkve za ono što Vojin Lazarević daruje crkvi“ . Podsetio je i na poruku „daj Bože rukama koje daju“ a ne drže samo za sebe već upotrebljavaju „na dobro svih, na dobro zajednice“. S obzirom na to da, kako je naglasio patrijarh, ništa nije bez promisli Božije, i rođendan je Vojinu Lazareviću, koji je dobitniku patrijarh čestitao uz najbolje želje.

FOTO:Mitropolija

Dostojan visokog priznanja, Vojin Lazarević je uz zahvalnost naglasio da je duboko „svestan da priznanje koje je dobio deli sa precima koji su stvorili i materijalne i duhovne temelje da možemo da ugostimo našeg patrijarha, mitropolota, naše sveštenstvo SPC u ovom obnovljenom hramu“. Zahvalnost je uputio i priznanje kako je rekao deli sa svima koji su doprineli obnovi svetinje u Kotoru, sa roditeljima koji su ga vaspitali u duhu srpstva i pravoslavlja, sa porodicomkoja je doprinela da se uzdrži od onoga što ne bi bilo dobro.

Komentarišući jubilej SPD Jedinstvo Lazarević je objasnio da je odrednica srpsko u nazivu dokaz da ne moramo da se odričemo svog identiteta da bi nas drugi prihvatili – dovoljno je da smo na Hristovom putu, a Jedinstvo jeste i u svoje redove su otvorena srca primali i pripadnike druge vere i nacije.

Obraćanje je završio željom da se za 15 godina u istom sastavu okupe na proslavi dva veka SPD Jedinstvo i da proslavu upriliče uz obnovljenu kapelu na Lovćenu.