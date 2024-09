"NASTAVLJA SE BRUKANJE NA NAJVIŠEM NIVOU" Crnu Goru u NJujorku ne predstavljaju ni predsednik ni premijer

CRNU GORU u Generalnoj skupštini UN u Njujorku ne predstavljaju ni predsednik ni premijer, što je potpuno neshvatljivo, smatraju diplomate i ističu da je to nastavak brukanja države na najvišem niovu, piše danas podgorički Dan.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Bivši generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Mileta Radovanić kaže da odluka premijera da ne prisustvuje zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predstavlja ozbiljan čin neodgovornosti i neozbiljnosti i pokazuje nepoštovanje prema institucijama koje predstavlja.

- Generalna skupština UN je jedinstvena prilika za manje države da se istaknu na multilateralnom diplomatskom skupu, gde se unapred planiraju ključni sastanci na najvišem nivou. Međutim, na tim sastancima mogu učestvovati samo šefovi država ili vlada, a sada smo tu priliku izgubili jer premijer nije otputovao i samim tim je, u diplomatskim krugovima, naneo ozbiljnu štetu državi Crnoj Gori - kazao je Radovanić za Dan.

Podsećaju da se i prošle godine dogodio svojevrstan skandal jer su sednici Generalne skupštine UN prisustvovali i predsednik države Jakov Milatović i tadašnji premijer Dritan Abazović, iako se praktikovalo da jedne godine ide predsednik, a naredne premijer.

Milatović je tada saopštio da odluka Dritana Abazovića da u funkciji koordinatora Ministarstva spoljnih poslova, a defakto u funkciji premijera, nastupa sa posebnom delegacijom na okupljanju državnika u Njujorku unosi zabunu i ne doprinosi ozbiljnosti diplomatskog predstavljanja Crne Gore.

Radovanić smatra da je posebno problematično što premijer nije na vreme obavestio predsednika države da odustaje od puta u Njujork kako bi on mogao preuzeti ulogu šefa delegacije.

- To je neodgovoran pristup državnim interesima. Njegovo otkazivanje puta u Njujork svega nekoliko sedmica pre događaja predstavlja neozbiljan potez i nastavak unižavanje crnogorskih institucija. Takođe, sa aspekta troškova, ovakva odluka je veoma neodgovorna, s obzirom na to da su hoteli i ostala logistika rezervisani mesecima unapred, što može uzrokovati nepotrebne finansijske gubitke - ukazuje Radovanić.

Za šefa delegacije imenovan je potpredsednik Vlade Filip Ivanović, koji više i nema resor, dok je potpredsednik vlade Ervin Ibrahimović, koji je ujedno i šef diplomatije, samo član delegacije.

- To predstavlja očigledno zanemarivanje hijerarhije i diplomatskog protokola, što, pored svega navedenog, dodatno narušava ugled države na međunarodnoj sceni. Crna Gora prvi put neće imati šefa države ili Vlade na ovako važnom međunarodnom događaju - naveo je Radovanić.

Ambasador Željko Perović smatra da je ova situacija potpuno neshvatljiva. Kako je ocenio za podgorički Radio Antenu M, možda je takvo brukanje Crne Gore nekome i cilj.

- Zasedanje Generalne skupštine UN, koje se održava svakog trećeg utorka u septembru, najvažniji je multilateralni događaj na planeti i bruka je da Crna Gora ove godine neće biti zastupljena na najvišem nivou - naveo je Perović.

Podseća da su od 2006. godine na svako zasedanje išli, shodno džentlmenskom dogovoru, jedne godine predsednik države, a druge godine premijer. Začuđen je time što ove godine u Njujork ne idu ni Jakov Milatović ni Milojko Spajić.

- To je jedinstvena prilika u toku 365 dana da sve krunisane glave, predsednici država i predsednici vlada, vode delegacije svojih zemalja. Crna Gora dolazi, koliko sam ja shvatio, na nivou potpredsednika Vlade. Ne znam zašto, ako je već premijer odustao, nije išao predsednik. Osim glavnog sastanka i plenarnog zasedanja kada govori šef delegacije, to je jedinstvana prilika da u te dve nedelje delegacija Crne Gore, kao i svake druge države, odradi seriju bilateralnih susreta od velike važnosti za svoju zemlju. Tako da je prosto neverovatno da se to sada dešava - rekao je Perović, koji je u tri mandata bio ambasador u Njujorku.

On ima saznanja da se nemački ambasador u Podgorici interesovao ko predvodi crnogorsku delegaciju.

- Znate, svaka ozbiljna zemlja se priprema, pretpostavljam da je neko iz nemačke delegacije želeo da se vidi sa predsednikom Vlade. Oni do dana današnjeg ne znaju ko vodi crnogorsku delegaciju. Dakle, apsolutna sramota i bruka za državu Crnu Goru - naveo je Perović.

Ambasador Perović se osvrnuo na izjavu predsednika Milatovića da je odgovornost za njegovo odsustvo, kao i za odsustvo premijera, upravo na Spajiću.

- Pročitao sam tu izjavu i mislim da je predsednik u ovom slučaju apsolutno u pravu, ali već ranije se znalo da je ovog puta na redu predsednik Vlade da vodi delegaciju. Inače, to je pravo koje pre svega pripada suverenu. Kažem, ili dolaze krunisane glave ili šefovi država, pa tek onda dolaze predsednici Vlade ili ministar inostranih poslova. Otprilike, na ta četiri nivoa su delegacije na raznim sastancima zastupljene. Mislim da je u ovom slučaju predsednik države apsolutno u pravu - navodi Perović, piše Dan.