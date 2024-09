"ŠEFE, SMENITE ME": Gleneralu Zoranu Lazareviću dozlogrdilo posle razrešenja, pa se obratio Milatoviću

NAČELNIK Generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Zoran Lazarević prema nezvaničnim saznanjima uputio je predsedniku Crne Gore i predsedavajućem u Savetu za bezbednost i odbranu Jakovu Milatoviću zahtev da "prihvati i potpiše" odluku o njegovom razrešenju na čelu VCG, koga je krajem prošlog meseca predložio ministar odbrane Dragan Krapović.

Ministarstvo odbrane

- Časno sam službovao 35 godina i ne želim da budem teret nikome. Smatram da Vojska Crne Gore ne treba da bude u fokusu zbog političkih prepucavanja, već zbog uspeha u misijama i izvrašavanju zadataka - ovo je kako se može čuti u bezbednosnom vrhu Crne Gore, Lazarević navodno poručio Milatoviću.

Prema sazanjima "Novosti" šef države Milatović do danas nije odgovorio da li će podržati Lazarevićev zahtev, kao ni kad je planirano održavanje sednice Saveta za odbranu i bezbednost. Njegov savetnik Dejan Vukšić je pre nekoliko dana poručio da Milatović nije potpisao niti će potpisati odluke koje nisu prethodno predložene i raspravljane na Savetu, kako to predviđaju Ustav i poslovnik o radu.

Bogata profesionalna biografija LAZAREVIĆ je postavljen za načelnika Generaštaba VCG u junu 2022. Završio je Vojnu akademiju Kopnene vojske u Beogradu i Zadru 1990, smer artiljerija komandno-štabno, dok je generalštabno usavršavanje završio u Beogradu 2002, odnosno 2009, piše u njegovoj biografiji. Po formiranju VCG postavljen je na dužnost zamenika komandanta brigade za specijalne opercije, a od 2010. bio je zamenik Generalštaba. Od maja 2016. nastavio je karijeru u Vojnom predstavništvu Crne Gore pri NATO i EU, gde se nalazio na dužnostima zamenika vojnog predstavnika Crne Gore i savetnika vojnog predstavnika.

Vojni ministar Krapović dostavio je 28. avgusta Savetu predlog o smeni Lazarevića - zbog procene da je potrebna smena generacija i podmlađivanje oficirskog kadra u VCG, ali je vrhovna komanda to odbila jer nije bilo konsenzusa njenih članova o tome. On je nakon toga, 3. septembra, poništio rešenje kojim je Lazareviću prošle godine produženo vreme trajanja službe do juna 2025. godine, konstatujući da načelnik Generalštaba ispunjava uslove za prestanak službe, odnosno da ima preko 40 godina staža osiguranja i navršenih 55 godina života. On je 4. septembra ove godine napunio 41 godinu, jedan mesec i deset dana staža osiguranja, navršenih preko 56 godina života, te da se u službi VCG nalazi od 21. jula 1990. godine. Ministar Krapović je, u međuvremenu, saopštio da je upravni postupak, koji se vodi zbog prestanka Lazarevićeve službe, u toku.

Sa zahtevom razrešenja Lazarevića, vojni ministar je podneo predlog za postavljenje pukovnika Miodraga Vuksanovića za novog načelnika Generalštaba, ali se tim nije bavio Savet za bezbednost i odbranu.